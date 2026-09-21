Universal zgłosi Anne Hathaway do walki o Oscara za "Odyseję". W jakiej kategorii?

Do sieci trafiła informacja, że Anne Hathaway będzie ubiegać się o nominację do Oscara za rolę Penelopy w "Odysei" Christophera Nolana. Jak dowiedziało się "Variety", Universal zdecydował się zgłosić aktorkę w kategorii aktorki drugoplanowej.
Hathaway ma szansę na drugiego Oscara?
Decyzja studia oznacza, że Hathaway
znajdzie się w gronie najważniejszych kandydatek do nominacji w tegorocznym wyścigu. Aktorka będzie jednak rywalizować w tej samej kategorii z Samanthą Morton
, która w "Odysei
" wciela się w Kirke. Hathaway
ma już na koncie Oscara
. W 2013 roku otrzymała statuetkę dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę Fantyny w "Nędznikach
". Jeśli ponownie zwycięży, zostanie dopiero trzecią kobietą w historii, która dwukrotnie zdobyła Oscara
w tej kategorii. Wcześniej dokonały tego Shelley Winters
i Dianne Wiest
.
Tegoroczna kampania Hathaway
jest częścią większej oscarowej strategii Universalu dla "Odysei
". Studio zamierza walczyć o nominacje między innymi dla Matta Damona
w kategorii najlepszego aktora pierwszoplanowego, a także dla Morton
wśród aktorek drugoplanowych. Wśród potencjalnych kandydatów w kategorii aktora drugoplanowego wymieniani są również John Leguizamo
i Robert Pattinson
.
"Odyseja
" jest pierwszym filmem Nolana
od czasu nagrodzonego Oscarami
"Oppenheimera
". Produkcja odniosła ogromny sukces kasowy - na całym świecie zarobiła już ponad 1,6 miliarda dolarów - i ma być jednym z najważniejszych tytułów Universalu w tegorocznej walce o Oscary
.
Dla Hathaway
jest to kolejna duża rola w wyjątkowo pracowitym roku. Aktorka wystąpiła w "Mother Mary
" i "Diabeł ubiera się u Prady 2
", a także w "Końcu ulicy Dębowej
" i nadchodzącym "Verity. Coraz większym mroku
".
Jeśli "Odyseja
" otrzyma nominację do Oscara
dla najlepszego filmu, Hathaway
może mieć szansę na historyczne osiągnięcie. W przypadku drugiego zwycięstwa byłaby pierwszą kobietą, która dwukrotnie zdobyła Oscara
dla aktorki drugoplanowej za filmy nominowane jednocześnie w kategorii najlepszego filmu.
"Odyseja" - zwiastun