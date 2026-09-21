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Universal zgłosi Anne Hathaway do walki o Oscara za "Odyseję". W jakiej kategorii?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Universal+zg%C5%82asza+Anne+Hathaway+do+walki+o+Oscara+za+%22Odysej%C4%99%22.+W+kategorii+aktorki+drugoplanowej-168691
Universal zgłosi Anne Hathaway do walki o Oscara za &quot;Odyseję&quot;. W jakiej kategorii?
Do sieci trafiła informacja, że Anne Hathaway będzie ubiegać się o nominację do Oscara za rolę Penelopy w "Odysei" Christophera Nolana. Jak dowiedziało się "Variety", Universal zdecydował się zgłosić aktorkę w kategorii aktorki drugoplanowej.

Hathaway ma szansę na drugiego Oscara?




Decyzja studia oznacza, że Hathaway znajdzie się w gronie najważniejszych kandydatek do nominacji w tegorocznym wyścigu. Aktorka będzie jednak rywalizować w tej samej kategorii z Samanthą Morton, która w "Odysei" wciela się w Kirke.

Hathaway ma już na koncie Oscara. W 2013 roku otrzymała statuetkę dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę Fantyny w "Nędznikach". Jeśli ponownie zwycięży, zostanie dopiero trzecią kobietą w historii, która dwukrotnie zdobyła Oscara w tej kategorii. Wcześniej dokonały tego Shelley Winters i Dianne Wiest.

Tegoroczna kampania Hathaway jest częścią większej oscarowej strategii Universalu dla "Odysei". Studio zamierza walczyć o nominacje między innymi dla Matta Damona w kategorii najlepszego aktora pierwszoplanowego, a także dla Morton wśród aktorek drugoplanowych. Wśród potencjalnych kandydatów w kategorii aktora drugoplanowego wymieniani są również John Leguizamo i Robert Pattinson.

"Odyseja" jest pierwszym filmem Nolana od czasu nagrodzonego Oscarami "Oppenheimera". Produkcja odniosła ogromny sukces kasowy - na całym świecie zarobiła już ponad 1,6 miliarda dolarów - i ma być jednym z najważniejszych tytułów Universalu w tegorocznej walce o Oscary.

Dla Hathaway jest to kolejna duża rola w wyjątkowo pracowitym roku. Aktorka wystąpiła w "Mother Mary" i "Diabeł ubiera się u Prady 2", a także w "Końcu ulicy Dębowej" i nadchodzącym "Verity. Coraz większym mroku".

Jeśli "Odyseja" otrzyma nominację do Oscara dla najlepszego filmu, Hathaway może mieć szansę na historyczne osiągnięcie. W przypadku drugiego zwycięstwa byłaby pierwszą kobietą, która dwukrotnie zdobyła Oscara dla aktorki drugoplanowej za filmy nominowane jednocześnie w kategorii najlepszego filmu.

"Odyseja" - zwiastun



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