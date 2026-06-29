Universal zostanie wystawiony na sprzedaż? Comcast się dzieli

Koniec Comcastu w obecnej formie

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Podział ma zostać zakończony w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zamiast obecnego jednego wielkiego koncernu powstaną dwa, a w zasadzie trzy, ponieważ jeden - Versant Media zawierający większość stacji telewizyjnych Comcastu - został już wcześniej wydzielony jako niezależna spółka.W skład spółki rozrywkowej wejdą NBCUniversal i Sky wraz platformami Peacock i Bravo. Druga spółka, która prawdopodobnie zachowa nazwę Comcast, skupi się na technologiach i usługach telefonicznych i internetowych.Comcast powstał w latach 60. Przez długi czas był operatorem kablowym, a potem także dostawcą usług internetowych. Od początku XXI wieku koncern robił wszystko, by być częścią Hollywoodu. W 2004 roku złożył propozycję kupna The Walt Disney Company, ale została ona odrzucona. W 2009 roku Comcast rozpoczął starania o przejęcie od General Electric pakietu kontrolnego koncernu NBCUniversal. Finalizacja kupna nastąpiła w 2011 roku. W 2018 roku za 40 mld dolarów Comcast przejął koncern Sky.