Universal zostanie wystawiony na sprzedaż? Comcast się dzieli

Jeszcze nie została sfinalizowana umowa przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance, a medialnym światem wstrząsnęła informacja o tym, że wielki koncern medialny Comcast podzieli się na dwie niezależne byty.
Koniec Comcastu w obecnej formie
Podział ma zostać zakończony w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zamiast obecnego jednego wielkiego koncernu powstaną dwa, a w zasadzie trzy, ponieważ jeden - Versant Media zawierający większość stacji telewizyjnych Comcastu - został już wcześniej wydzielony jako niezależna spółka.
Comcast podzieli się na część rozrywkową i technologiczną. Getty Images © SOPA Images
W skład spółki rozrywkowej wejdą NBCUniversal i Sky wraz platformami Peacock i Bravo. Druga spółka, która prawdopodobnie zachowa nazwę Comcast, skupi się na technologiach i usługach telefonicznych i internetowych.
Informacja o podziale koncernu natychmiast wywołała spekulacje dotyczące możliwości wystawienia studia Universal na sprzedaż. Szefowie Comcastu twierdzą, że wcale tak nie jest. Jednak wszyscy mają w pamięci decyzję Warner Bros. Discovery o podziale koncernu na dwie niezależne spółki. Chwilę potem rozpoczęły się negocjacje w sprawie sprzedaży.
Comcast powstał w latach 60. Przez długi czas był operatorem kablowym, a potem także dostawcą usług internetowych. Od początku XXI wieku koncern robił wszystko, by być częścią Hollywoodu. W 2004 roku złożył propozycję kupna The Walt Disney Company, ale została ona odrzucona. W 2009 roku Comcast rozpoczął starania o przejęcie od General Electric pakietu kontrolnego koncernu NBCUniversal. Finalizacja kupna nastąpiła w 2011 roku. W 2018 roku za 40 mld dolarów Comcast przejął koncern Sky.