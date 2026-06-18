Brytyjski rząd bada obywateli… grając w "GTA Online"

Granie w GTA jako element pracy? Owszem! Według "The Telegraph" brytyjski Departament ds. Edukacji (DfE) od końca 2024 roku realizuje nietypowy, finansowany z publicznych pieniędzy projekt badawczy, w ramach którego urzędnicy mają spędzać czas w grze "Grand Theft Auto Online", aby analizować zachowania jej graczy.
Szczegóły sprawy
Program prowadzony przez niewielką jednostkę o nazwie Policy Lab zakłada, że pracownicy spędzają czas z uczestnikami w grach oraz "doświadczają ich świata" poprzez obserwację interakcji wirtualnych. Wszystko odbywa się w bezpiecznym, badawczym środowisku. W praktyce urzędnicy mieli dołączać do sesji w "GTA Online
", uczestnicząc w misjach obejmujących m.in. napady na sklepy jubilerskie, wysadzanie fikcyjnych celów czy transportowanie postaci w ramach zadań fabularnych. Według opisu projektu badacze rozmawiali też z graczami podczas rozgrywki.
Wśród wniosków z badania znalazły się obserwacje, że część uczestników lubi spędzać czas w wirtualnych klubach nocnych i na jachtach, a także że jazda samochodem i rozmowa jednocześnie jest dla wielu osób bardzo naturalna. Zauważono również, że dla części graczy szczególnie istotna jest możliwość spotykania się z innymi w trybie online, zwłaszcza w sytuacji izolacji geograficznej, oraz że gry pozwalają doświadczać aktywności niedostępnych w realnym życiu, takich jak prowadzenie wirtualnego biznesu.
Projekt budzi kontrowersje w Wielkiej Brytanii. Krytycy z Partii Konserwatywnej określają go jako marnowanie pieniędzy podatników, argumentując, że granie w "Grand Theft Auto
" nie powinno być kompetencją urzędników państwowych. Z kolei przedstawiciele obecnego rządu Partii Pracy twierdzą, że program ma korzenie w wcześniejszych inicjatywach poprzedników.
"GTA VI" - zwiastun