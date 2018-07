Uwaga fani bojowych mechów! Nadchodzi aktorski "Gundam"!

3 2 1



Dała nam. Teraz, we współpracy z japońskim Sunrise Inc. wytwórnia Legendary przygotowuje widowisko kinowe. Informacja została ogłoszona z okazji rozpoczynającego się w Los Angeles konwentu Anime Expo.Szczegóły nowego projektu nie są na razie znane. Wiemy jedynie tyle, że będzie to pierwszy w historii 40-letniej marki kinowy film aktorski. Z projekt odpowiadać będzie producent Cale Boyter ).Początkiem marki był serial animowany. Jego akcja rozgrywa się w roku 0079 Wieku Kosmicznego. Kilkadziesiąt lat wcześniej mieszkańcy Ziemi zbudowali w kosmosie kolonie. W koloniach powstały ruchy separatystyczne, głównie za sprawą polityka Zeona Zum Deikuna, który twierdził że Ziemia jest święta i ludzie powinni przenieść się do kosmosu. Po jego tajemniczej śmierci do władzy w koloniach dochodzi Degwin Zabi, który przekształca kolonie w Księstwo Zeonu i dąży do niepodległości od Ziemi. Na skutek tego w 0079UC wybucha wojna pomiędzy Federacją Ziemską a Zeonem, w której bierze udział połowa ludzkości. Głównym orężem mniej zaludnionego Zeonu są roboty bojowe zwane mobilami. Federacja również tworzy mobile i stosuje je do obrony. Wojna trwa około roku. [źródło: Wikipedia]Po sukcesie tego serialu Sunrise Inc. stworzyło całą masę seriali, komiksów i gier. Ich fabuły często były ze sobą bardzo luźno powiązane.