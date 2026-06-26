"Citizen Vigilante" za darmo w sieci. Nowy, kontrowersyjny film Uwego Bolla dostępny na X

Nowy film Uwego Bolla "Citizen Vigilante" trafił do ograniczonej dystrybucji kinowej i serwisów VOD, ale reżyser postanowił udostępnić go także za darmo na platformie X (z zastrzeżeniem, że na 48 godzin).
Musk udostępnia film Bolla
Gwiazdą nowego filmu Bolla
jest Armie Hammer
. To jego pierwsza duża rola od 2021 roku, gdy aktor wycofał się z Hollywood po oskarżeniach m.in. o napaść seksualną.
"Citizen Vigilante
" opowiada o zamożnym amerykańskim biznesmenie, który rozpoczyna krwawą krucjatę przeciwko brutalnym przestępcom i skorumpowanym urzędnikom w Europie. Według Bolla
jest to bardzo brutalny thriller, poruszający temat przemocy i bezpieczeństwa na Starym Kontynencie. W podpisie czytamy, że Hollywood nie chce, byśmy obejrzeli tę produkcję. Film na swoim profilu udostępnił także Elon Musk
. Z informacji wynika, że można go obejrzeć do jutra (27.06) do godziny 16:00 polskiego czasu.
Reżyser twierdzi również, że film nie otrzymał kategorii wiekowej w Niemczech. W rozmowie z "Daily Telegraph" powiedział, że decyzja uniemożliwiła jego normalną dystrybucję w kraju, a sąd odrzucił odwołanie producentów. Zdaniem Bolla
uznano, że produkcja może być odbierana jako nawołująca do przemocy wobec migrantów. Sam reżyser określa tę decyzję mianem cenzury.
"Citizen Vigilante
" spotkał się dotąd z bardzo chłodnym przyjęciem krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes zebrano jak dotąd jedynie trzy recenzje filmu i wszystkie są negatywne. Mimo to produkcja wzbudza zainteresowanie w internecie, zwłaszcza po udostępnieniu jej za darmo na platformie X.