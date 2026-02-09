Wściekły Uwe Boll robi konkurencję nowej ekranizacji "The House of the Dead"

Niedawno do sieci trafiła informacja o tym, że w przygotowaniu jest nowa ekranizacja gry "The House of the Dead". Nadchodzący film nie będzie powiązany z ekranizacją "Dom śmierci", którą 2003 roku wyreżyserował Uwe Boll – twórca słynący z wyjątkowo źle przyjętych adaptacji gier. W związku z tym Boll ogłosił zbiórkę pieniędzy na projekt zatytułowany "23 Years Later: Return to Zombie Island", określany przez niego jako nieoficjalna kontynuacja jego wcześniejszego filmu.
Ile pieniędzy próbuje zebrać Boll?
Getty Images © Michael Tran
Nową oficjalną
wersję ma wyreżyserować Paul W.S. Anderson
("Resident Evil
"), a jedną z głównych ról zagra Isabela Merced
. Boll
nie kryje frustracji i uderza w Andersona
, nazywając go bardzo złym reżyserem. Nowy projekt Boll
opisuje jako "prawdziwy horror w starym stylu" – z naciskiem na efekty praktyczne, prawdziwą krew i autentyczne lokacje. Co więcej, twierdzi, że do realizacji filmu potrzebuje zaledwie 20 tysięcy dolarów
, które próbuje zebrać w ramach crowdfundingu.
To nie pierwszy raz, gdy Boll
wyraża publicznie złość na to, co dzieje się w filmowym świecie - zdarzało mu się już obrażać krytyków i innych twórców, a raz określił siebie mianem jedynego geniusza w całym biznesie. Dekadę temu Boll
wycofał się z branży, powrócił jednak z nowymi projektami, w tym z przygotowywanym "Citizen Vigilante
" z udziałem Armiego Hammera
.
O czym opowiadał "Dom śmierci" Bolla?
Czwórka przyjaciół z liceum integracyjnego: Rudy, Simon, Salish i Karma, przybywa na wyspę u wybrzeży Florydy, by wziąć udział w techno party. Niebawem okazuje się, że okolica jest opanowana przez setki wygłodniałych zombie. Licealiści są dla nich wymarzoną pożywką po wielu miesiącach głodówki. Pod osłoną nocy monstra przystępują do ataku. Osaczają młodych ludzi ze wszystkich stron, by dopaść ich w końcu na starym cmentarzu. Żeby przeżyć, nastolatkowie muszą zlikwidować jak największą liczbę potworów.