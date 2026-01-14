Newsy Filmy Festiwale i nagrody "Avatar: Ogień i popiół" liderem nominacji do nagród za efekty specjalne
We wtorek w Los Angeles Visual Effects Society ogłosiło nominacje do 24. edycji swoich nagród przyznawanych za najlepsze osiągnięcia na polu efektów specjalnych. Laureatów w 25 kategoriach poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 25 lutego.

Nominacje do nagród VES 2026. "Avatar: Ogień i popiół" deklasuje rywali



Lista nominacji do tegorocznych nagród VES została zdominowana przez jeden film. To "Avatar: Ogień i popiół". Widowisko Jamesa Camerona zdobył w sumie 10 nominacji.

Daleko w tyle są "K-popowe łowczynie demonów", "Elio" i "Zwierzogród 2". Wszystkie te filmy mają po pięć nominacji. Wśród seriali na czele stawki są: "Stranger Things", "The Last of Us" oraz "Prehistoryczna planeta: Epoka lodowcowa". Każdy z tych tytułów zdobył cztery nominacje.


Poniżej znajdziecie listę nominowanych w najważniejszych kategoriach:

EFEKTY W FILMIE
"F1: Film"
"Jurassic World: Odrodzenie"
"Zaginiony autokar"
"Avatar: Ogień i popiół"
"Jak wytresować smoka"

EFEKTY WSPOMAGAJĄCE W FILMIE
"Wyspa ocalonych"
"Dom pełen dynamitu"
"Wojna"
"Grzesznicy"
"Po polowaniu"

EFEKTY W FILMIE ANIMOWANYM
"Pan Wilk i spółka 2"
"K-popowe łowczynie demonów"
"Zwierzogród 2"
"W krainie snów"
"Elio"

EFEKTY W SERIALU
"Gwiezdne wojny: Andor" odc. Who Are You?
"To: Witajcie w Derry" odc. Winter Fire
"The Last of Us" odc. Through the Valley
"Prehistoryczna planeta: Epoka lodowcowa" odc. The Big Freeze
"Stranger Things" odc. The Rightside Up

EFEKTY WSPOMAGAJĄCE W SERIALU
"Człowiek kontra dziecko" odc. 1
"Rezydencja" odc. The Fall of the House of Usher
"The Walking Dead: Daryl Dixon" odc. Costa Da Morte
"Rozdzielenie" odc. Hello, Ms. Cobel
"Śmierć od pioruna" odc. The Man from Ohio

EFEKTY W PROJEKCIE CZASU RZECZYWISTEGO
"Ghost of Yōtei"
"Death Stranding 2: On the Beach"
"Doom: The Dark Ages"
"South of Midnight"
"Battlefield 6"

Pełną listę nominacji znajdziecie TUTAJ.

