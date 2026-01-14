"Avatar: Ogień i popiół" liderem nominacji do nagród za efekty specjalne

We wtorek w Los Angeles Visual Effects Society ogłosiło nominacje do 24. edycji swoich nagród przyznawanych za najlepsze osiągnięcia na polu efektów specjalnych. Laureatów w 25 kategoriach poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 25 lutego.
Nominacje do nagród VES 2026. "Avatar: Ogień i popiół" deklasuje rywali
Lista nominacji do tegorocznych nagród VES została zdominowana przez jeden film. To "Avatar: Ogień i popiół"
. Widowisko Jamesa Camerona
zdobył w sumie 10 nominacji.
Daleko w tyle są "K-popowe łowczynie demonów
", "Elio
" i "Zwierzogród 2
". Wszystkie te filmy mają po pięć nominacji
. Wśród seriali na czele stawki są: "Stranger Things
", "The Last of Us
" oraz "Prehistoryczna planeta: Epoka lodowcowa
". Każdy z tych tytułów zdobył cztery nominacje
.
Poniżej znajdziecie listę nominowanych w najważniejszych kategoriach: EFEKTY W FILMIE
"F1: Film
"
"Jurassic World: Odrodzenie
"
"Zaginiony autokar
"
"Avatar: Ogień i popiół
"
"Jak wytresować smoka
" EFEKTY WSPOMAGAJĄCE W FILMIE
"Wyspa ocalonych
"
"Dom pełen dynamitu
"
"Wojna
"
"Grzesznicy
"
"Po polowaniu
" EFEKTY W FILMIE ANIMOWANYM
"Pan Wilk i spółka 2
"
"K-popowe łowczynie demonów
"
"Zwierzogród 2
"
"W krainie snów
"
"Elio
" EFEKTY W SERIALU
"Gwiezdne wojny: Andor
" odc. Who Are You?
"To: Witajcie w Derry
" odc. Winter Fire
"The Last of Us
" odc. Through the Valley
"Prehistoryczna planeta: Epoka lodowcowa
" odc. The Big Freeze
"Stranger Things
" odc. The Rightside Up EFEKTY WSPOMAGAJĄCE W SERIALU
"Człowiek kontra dziecko
" odc. 1
"Rezydencja
" odc. The Fall of the House of Usher
"The Walking Dead: Daryl Dixon
" odc. Costa Da Morte
"Rozdzielenie
" odc. Hello, Ms. Cobel
"Śmierć od pioruna
" odc. The Man from Ohio EFEKTY W PROJEKCIE CZASU RZECZYWISTEGO
"Ghost of Yōtei
"
"Death Stranding 2: On the Beach
"
"Doom: The Dark Ages
"
"South of Midnight
"
"Battlefield 6
"
Pełną listę nominacji znajdziecie TUTAJ
.
Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"