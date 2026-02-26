"Avatar: Ogień i popiół" zgarnia nagrody za efekty specjalne. Zaskoczeni?

W środę w Los Angeles odbyła się uroczysta gala nagród przyznawanych przez Visual Effects Society. Wyróżnienia wręczane były za najlepsze osiągnięcia na polu efektów specjalnych. 24. gala upłynęła pod znakiem triumfów faworytów. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Liderzy nominacji zgarniają najwięcej Nagród VES 2026
Visual Effects Society przyznaje swoje nagrody w 25 kategoriach. Zanim rozpoczęła się gala wielkim faworytem było widowisko Jamesa Camerona "Avatar: Ogień i popiół"
, które miało aż 10 nominacji. Jak się później okazało, większość z nich udało się zamienić na statuetki. "Avatar: Ogień i popiół" zgarnął w sumie siedem nagród
, w tym tę najważniejszą - za efekty specjalne w filmie. Doceniono też wirtualne zdjęcia oraz realizację postaci Varang.
Wieczór udany był również dla twórców animacji "K-popowe łowczynie demonów"
. Film także należał do faworytów, mając 5 nominacji. Galę zakończył z trzema statuetkami
, w tym za najlepsze efekty w filmie animowanym.
Wśród seriali triumfowały "Prehistoryczna planeta: Epoka lodowcowa"
oraz "Gwiezdne wojny: Andor"
. Oba dostały po dwie nagrody
.
Nagrody VES 2026: Zwycięzcy w najważniejszych kategoriach EFEKTY W FILMIE
"Avatar: Ogień i popiół
" EFEKTY WSPOMAGAJĄCE W FILMIE
"Grzesznicy
" EFEKTY W FILMIE ANIMOWANYM
"K-popowe łowczynie demonów
" EFEKTY W SERIALU
"Prehistoryczna planeta: Epoka lodowcowa
" odc. The Big Freeze EFEKTY WSPOMAGAJĄCE W SERIALU
"Rezydencja
" odc. The Fall of the House of Usher EFEKTY W PROJEKCIE CZASU RZECZYWISTEGO
"Ghost of Yōtei
"
.
Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"