Newsy Filmy Festiwale i nagrody "Avatar: Ogień i popiół" zgarnia nagrody za efekty specjalne. Zaskoczeni?
The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Materiały prasowe
W środę w Los Angeles odbyła się uroczysta gala nagród przyznawanych przez Visual Effects Society. Wyróżnienia wręczane były za najlepsze osiągnięcia na polu efektów specjalnych. 24. gala upłynęła pod znakiem triumfów faworytów.


Liderzy nominacji zgarniają najwięcej Nagród VES 2026



Visual Effects Society przyznaje swoje nagrody w 25 kategoriach. Zanim rozpoczęła się gala wielkim faworytem było widowisko Jamesa Camerona "Avatar: Ogień i popiół", które miało aż 10 nominacji. Jak się później okazało, większość z nich udało się zamienić na statuetki.

"Avatar: Ogień i popiół" zgarnął w sumie siedem nagród, w tym tę najważniejszą - za efekty specjalne w filmie. Doceniono też wirtualne zdjęcia oraz realizację postaci Varang.

Wieczór udany był również dla twórców animacji "K-popowe łowczynie demonów". Film także należał do faworytów, mając 5 nominacji. Galę zakończył z trzema statuetkami, w tym za najlepsze efekty w filmie animowanym.

Wśród seriali triumfowały "Prehistoryczna planeta: Epoka lodowcowa" oraz "Gwiezdne wojny: Andor". Oba dostały po dwie nagrody.


Nagrody VES 2026: Zwycięzcy w najważniejszych kategoriach



EFEKTY W FILMIE
"Avatar: Ogień i popiół"

EFEKTY WSPOMAGAJĄCE W FILMIE
"Grzesznicy"

EFEKTY W FILMIE ANIMOWANYM
"K-popowe łowczynie demonów"

EFEKTY W SERIALU
"Prehistoryczna planeta: Epoka lodowcowa" odc. The Big Freeze

EFEKTY WSPOMAGAJĄCE W SERIALU
"Rezydencja" odc. The Fall of the House of Usher

EFEKTY W PROJEKCIE CZASU RZECZYWISTEGO
"Ghost of Yōtei"

Pełną listę nagrodzonych znajdziecie TUTAJ.

Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"




