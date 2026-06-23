Valve ujawnia cenę Steam Machine. Są też pierwsze recenzje. Realna konkurencja dla konsol?

Zapowiadany z wielką pompą Steam Machine wreszcie trafia na rynek... Tak jakby. Valve ogłosiło ceny i możliwość rezerwacji miejsca w kolejce. Koncern najwyraźniej liczy na duże zainteresowanie sprzętem. Czy jednak tak będzie? Wielu graczy jest zdumionych ceną urządzenia.
Ile kosztuje Steam Machine?
Pierwotnie Valve deklarował, że Steam Machine będzie sprzętem konkurującym cenowo o uwagę graczy. Jednak we wpisie na oficjalnym blogu koncern czytamy, że wysokie ceny komponentów oraz częsty brak podzespołów na rynku sprawił, że ceny sprzętu musiały pójść mocno w górę. W efekcie dla wielu graczy konsole będą teraz cenowo atrakcyjniejsze niż sprzęt Valve.
W ofercie są dwa warianty urządzenia: Steam Machine 512 GB
, który można zarezerwować z 4 389 zł
(wersja ze Steam Controllerem kosztuje 4 698 zł) Steam Machine 2 TB,
który kosztuje 5 739 zł
(lub 6 048 zł wraz ze Steam Controllerem) Rezerwacja sprzętu trwa do 25 czerwca do godziny 19:00 polskiego czasu.
Wtedy zamknięte zostaną zapisy i Valve przeprowadzi jednorazowe przelosowanie, by ustalić kolejność rezerwacji i listy oczekujących. Osoby, które zarejestrują się otrzymają następnie mail, który zawierać będzie jeden z dwóch komunikatów: Komunikat pierwszy:
Zostaliście dodani do kolejki rezerwacji i Steam Machine zostało zarezerwowane na wasze nazwisko. Gdy egzemplarze będą dostępne do wysyłki, osoby w kolejce rezerwacji otrzymają e-mail z możliwością zakupu (wysyłka ruszy 29 czerwca) Komunikat drugi:
Zostaliście dodani do kolejki oczekujących i damy wam znać, kiedy dostępnych będzie więcej urządzeń.
Czy Steam Machine wart jest swojej ceny? W sieci są już pierwsze recenzje:
Szczęśliwcy mieli już okazję przetestować Steam Machine. Do sieci trafiły pierwsze opinie i nie są one jednoznacznie entuzjastyczne.
Co prawda na IGN czytamy: Najlepszy komputer do salonu, jakiego kiedykolwiek używałam, mimo że jest nieco słabszy od obu podstawowych wersji konsol.
Ale już PC Gamer na pytanie "czy kupiłbym ten produkt, jako recenzent sprzętu?" odpowiada jednoznacznie "nie".
Problemem jest ponoć wydajność sprzętu. Jeśli gracze oczekują gier z płynnością do 60 klatek na sekundę przy włączonym ray tracingu, to raczej powinni wybrać inny sprzęt. W przypadku nowszych gier problemem jest podobno utrzymanie 60 klatek na sekundę nawet przy średnich ustawieniach graficznych (jak podaje IGN, przy "Death Stranding 2
" notowane było 45 klatek na sekundę).