Vanessa Kirby gwiazdą nowego thrillera science fiction na podstawie komiksu

Apple Studios dało zielone światło filmowi "Liminal", thrillerowi science fiction w reżyserii Louisa Leterriera, twórcy m.in. "Szybkich i wściekłych 10". W rolach głównych wystąpią Vanessa Kirby oraz Yahya Abdul-Mateen II.
Co wiemy o "Liminal"?
Film powstaje na podstawie graficznej powieści "Telepaths" autorstwa J. Michaela Straczynskiego
, Steve’a Eptinga i Briana Rebera. Choć fabuła produkcji jest na razie utrzymywana w tajemnicy, komiks opowiada o świecie, w którym jedna dziesiąta populacji nagle zdobywa zdolności telepatyczne w wyniku zakłóceń elektromagnetycznych. Policjanci z Bostonu, którzy stają się telepatami, muszą zmierzyć się z frakcją prowadzoną przez niesłusznie skazanego więźnia, próbującą uciec przed światem, w którym ich moce czynią ich celami.
Scenariusz napisał Justin Rhodes
, a produkcją zajmują się Zach Studin
z AWA Studios oraz Kevin Walsh
z The Walsh Company w ramach umowy z Apple Studios. Co ciekawe, zarówno duet aktorów, jak i reżyser mają powiązania z MCU - Kirby
wystąpiła w "Fantastycznej 4: Pierwszych krokach
", Abdul-Mateen II
w przedłużonym niedawno na drugi sezon "Wonder Manie
", a Leterrier
wyreżyserował "Incredible Hulka
".
Na ten moment nie podano informacji o dacie premiery "Liminal".
