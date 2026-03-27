Filmy

Vanessa Kirby gwiazdą nowego thrillera science fiction na podstawie komiksu

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Apple Studios dało zielone światło filmowi "Liminal", thrillerowi science fiction w reżyserii Louisa Leterriera, twórcy m.in. "Szybkich i wściekłych 10". W rolach głównych wystąpią Vanessa Kirby oraz Yahya Abdul-Mateen II.

Co wiemy o "Liminal"?



GettyImages-2268386555.jpg Getty Images © Kelly Sullivan


Film powstaje na podstawie graficznej powieści "Telepaths" autorstwa J. Michaela Straczynskiego, Steve’a Eptinga i Briana Rebera. Choć fabuła produkcji jest na razie utrzymywana w tajemnicy, komiks opowiada o świecie, w którym jedna dziesiąta populacji nagle zdobywa zdolności telepatyczne w wyniku zakłóceń elektromagnetycznych. Policjanci z Bostonu, którzy stają się telepatami, muszą zmierzyć się z frakcją prowadzoną przez niesłusznie skazanego więźnia, próbującą uciec przed światem, w którym ich moce czynią ich celami.

Scenariusz napisał Justin Rhodes, a produkcją zajmują się Zach Studin z AWA Studios oraz Kevin Walsh z The Walsh Company w ramach umowy z Apple Studios. Co ciekawe, zarówno duet aktorów, jak i reżyser mają powiązania z MCU - Kirby wystąpiła w "Fantastycznej 4: Pierwszych krokach", Abdul-Mateen II w przedłużonym niedawno na drugi sezon "Wonder Manie", a Leterrier wyreżyserował "Incredible Hulka". 

Na ten moment nie podano informacji o dacie premiery "Liminal". 

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - zwiastun



