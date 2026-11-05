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Vanessy Aleksander w Hollywood. Gwiazda "The Office PL" spełnia marzenia

Instagram / autor: /
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Vanessy Aleksander w Hollywood. Gwiazda &quot;The Office PL&quot; spełnia marzenia
źródło: Forum
autor: Paweł Przybyszewski
Praca przy hollywoodzkiej produkcji to marzenie niemal każdego aktora. Vanessa Aleksander, gwiazda "The Office PL", za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych pochwaliła się, że udało jej się je spełnić. 

Tajemniczy amerykański projekt Vanessy Aleksander


Vanessa Aleksander udostępniła wideo z podróży do Los Angeles jako stories, czyli materiał, który znika z portalu po 24 godzinach. Na szczęście w internecie nic nie ginie, a na naszym Instagramie można znaleźć kopię materiału: 

Przyleciałam do LA na swój pierwszy amerykański plan do projektu, który będę realizować (z przerwami) przez najbliższe dwa lata. Przez ten czas nie będę mogła nic mówić ani pokazywać, ale bardzo chciałam się podzielić informacją, że moje największe zawodowe marzenia właśnie się spełnia – czytamy w jednym z wpisów aktorki. Post możecie zobaczyć poniżej: 



Skąd znamy Vanessę Aleksander?


Vanessa Aleksander to aktorka najlepiej znana z seriali "Wojenne dziewczyny" i "The Office PL". W jej CV znajdziemy też takie filmy jak "Sala samobójców. Hejter", "Listy do M. 4", "Marzec '68", "Król dopalaczy" oraz seriale "Belle Epoque", "Rojst", "Krucjata", "Kres niewinności", "Krew" czy "Dziewczyna i kosmonauta". Aktualnie jej filmografię zamyka melodramat sci-fi "Czas, który nie nadszedł". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. serial "Zwierzak" oraz opowiadający o Wandzie Rutkiewicz dramat "Wanda" w reżyserii Adriana Panka

Vanessa Aleksander w programie Wiesz, o co chodzi


Przypominamy odcinek programu Wiesz, o co chodzi, w którym Vanessa Aleksander i Piotr Polak mierzą się z komentarzami użytkowników Filmwebu: 


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