Vanessa Kirby i Lewis Pullman lecą w kosmos z autorką "Asystentki"

Wygląda na to, że po misji Artemis II Hollywood szczególnie chętnie zwraca wzrok ku niebu. Gwiazdami nowego kosmicznego projektu zostali właśnie Vanessa Kirby i Lewis Pullman. Za kamerą "The Spacesuit" stanie twórczyni "Asystentki" i nietypowego dokumentu "Casting na JonBenét" – Kitty Green. Ma to być połączenie kameralnego dramatu z widowiskowym thrillerem sci-fi.
Główną bohaterką filmu "The Spacesuit" jest astronautka, która tuż przed startem musi zmierzyć się z konsekwencjami poważnego incydentu z udziałem jej współpilota. Sytuacja wymusza na niej podjęcie decyzji – a jakakolwiek ona będzie, na pewno nie będzie dobra – co zamienia przygotowania do misji w nerwowy wyścig z czasem.
Wśród producentów filmu jest także Vanessa Kirby
Vanessa Kirby i Lewis Pullman – ostatnie roleVanessa Kirby
, którą oglądaliśmy ostatnio w takich widowiskach, jak "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
", "Napoleon
" czy "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One
", pojawi się już niedługo jako Niewidzialna Kobieta m.in. w "Avengers: Doomsday
" oraz "Avengers: Secret Wars
". Lewis Pullman
również dołączył w ostanim czasie do rodziny Marvela
, występując w "Thunderbolts*
". W związku z tym także i on powróci w swojej roli "Avengers: Doomsday
".
