Vanessa Kirby i Lewis Pullman lecą w kosmos z autorką "Asystentki"

Wygląda na to, że po misji Artemis II Hollywood szczególnie chętnie zwraca wzrok ku niebu. Gwiazdami nowego kosmicznego projektu zostali właśnie Vanessa Kirby i Lewis Pullman. Za kamerą "The Spacesuit" stanie twórczyni "Asystentki" i nietypowego dokumentu "Casting na JonBenét" – Kitty Green. Ma to być połączenie kameralnego dramatu z widowiskowym thrillerem sci-fi.

"The Spacesuit" – opis fabuły


Główną bohaterką filmu "The Spacesuit" jest astronautka, która tuż przed startem musi zmierzyć się z konsekwencjami poważnego incydentu z udziałem jej współpilota. Sytuacja wymusza na niej podjęcie decyzji – a jakakolwiek ona będzie, na pewno nie będzie dobra – co zamienia przygotowania do misji w nerwowy wyścig z czasem.

Wśród producentów filmu jest także Vanessa Kirby.

Vanessa Kirby i Lewis Pullman – ostatnie role


Vanessa Kirby, którą oglądaliśmy ostatnio w takich widowiskach, jak "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki", "Napoleon" czy "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One", pojawi się już niedługo jako Niewidzialna Kobieta m.in. w "Avengers: Doomsday" oraz "Avengers: Secret Wars".

Lewis Pullman również dołączył w ostanim czasie do rodziny Marvela, występując w "Thunderbolts*". W związku z tym także i on powróci w swojej roli "Avengers: Doomsday".

