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Vicky Krieps, George MacKay i Omar Sy wystąpią w prequelu "Ocean's Eleven"

The Hollywood Reporter / autor: /
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Vicky Krieps, George MacKay i Omar Sy wystąpią w prequelu &quot;Ocean's Eleven&quot;
źródło: Getty Images
autor: Dominique Charriau
Prequel "Ocean's Eleven" nabiera coraz poważniejszych kształtów. Po tym, gdy do projektu dołączyli Josh Gad oraz Wagner Moura, portal The Hollywood Reporter donosi o angażu kolejnych gwiazd wielkiego i małego ekranu. Kto jeszcze weźmie udział w nachodzącym skoku w trakcie Grand Prix Monako?

"Ocean's Eleven" – dodatki obsadowe



Dziennikarze donoszą o aż pięciu nazwiskach, które należy dopisać do oficjalnej obsady produkcji. Jak ekskluzywnie ujawnia The Hollywood Reporter, w prequelu "Ocean's Eleven" zobaczymy między innymi Vicky Krieps ("W gorsecie"), George'a MacKaya ("1917") i teatralnego aktora Jacka Holdena, który wystąpił w serialu "Marriage". Angaż w produkcji negocjują także Omar Sy (francuscy "Nietykalni") oraz pamiętana z serialu "The Walking Dead" Lauren Ridloff.

GettyImages-2213639723.jpg Getty Images © Theo Wargo
Omar Sy


Na tę chwilę nie jest jasne, w kogo wcielą się ogłoszeni dzisiaj aktorzy – czy będą to pierwowzory bohaterów "Ocean's Eleven", czy może zupełnie nowe postacie.

Akcja filmu osadzona została w czasie Grand Prix Monako w 1963 roku. Głównymi bohaterami będą rodzice Danny'ego Oceana (jednego z bohaterów "Ocean's Eleven", w którego u Soderbergha wcielał się George Clooney).

W obsadzie od dłuższego czasu jest już Margot Robbie (w rzeczy samej była pierwszą osobą związaną z projektem, jeszcze w czasach, kiedy jej ekranowym partnerem miał być Ryan Gosling). Ostatnio słyszeliśmy, że angaż otrzymali nominowany w tym roku do Oscara za rolę w filmie "Tajny agent" Wagner MouraMonica Barbaro, nominowana do Oscara w zeszłym roku za występ w "Kompletnie nieznanym" oraz Josh Gad – komediowy aktor znany między innymi z roli w filmie "Morderstwo w Orient Expressie".

Scenariusz filmu napisał Bradley Cooper, który stanie również za kamerą, wyprodukuje film i zagra w nim jedną z głównych ról.

Premierę zapowiedziano na 25 czerwca 2027. 

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