Vicky Krieps, George MacKay i Omar Sy wystąpią w prequelu "Ocean's Eleven"

Prequel "Ocean's Eleven" nabiera coraz poważniejszych kształtów. Po tym, gdy do projektu dołączyli Josh Gad oraz Wagner Moura, portal The Hollywood Reporter donosi o angażu kolejnych gwiazd wielkiego i małego ekranu. Kto jeszcze weźmie udział w nachodzącym skoku w trakcie Grand Prix Monako?
"Ocean's Eleven" – dodatki obsadowe
Dziennikarze donoszą o aż pięciu nazwiskach, które należy dopisać do oficjalnej obsady produkcji. Jak ekskluzywnie ujawnia The Hollywood Reporter, w prequelu "Ocean's Eleven
" zobaczymy między innymi Vicky Krieps
("W gorsecie
"), George'a MacKaya
("1917
") i teatralnego aktora Jacka Holdena
, który wystąpił w serialu "Marriage
". Angaż w produkcji negocjują także Omar Sy
(francuscy "Nietykalni
") oraz pamiętana z serialu "The Walking Dead
" Lauren Ridloff
.
Getty Images © Theo Wargo
Omar Sy
Na tę chwilę nie jest jasne, w kogo wcielą się ogłoszeni dzisiaj aktorzy – czy będą to pierwowzory bohaterów "Ocean's Eleven
", czy może zupełnie nowe postacie.
Akcja filmu osadzona została w czasie Grand Prix Monako w 1963 roku. Głównymi bohaterami będą rodzice Danny'ego Oceana (jednego z bohaterów "Ocean's Eleven
", w którego u Soderbergha
wcielał się George Clooney
).
W obsadzie od dłuższego czasu jest już Margot Robbie
(w rzeczy samej była pierwszą osobą związaną z projektem, jeszcze w czasach, kiedy jej ekranowym partnerem miał być Ryan Gosling
). Ostatnio słyszeliśmy, że angaż otrzymali nominowany w tym roku do Oscara za rolę w filmie "Tajny agent
" Wagner Moura
, Monica Barbaro
, nominowana do Oscara w zeszłym roku za występ w "Kompletnie nieznanym
" oraz Josh Gad
– komediowy aktor znany między innymi z roli w filmie "Morderstwo w Orient Expressie
".
Scenariusz filmu napisał Bradley Cooper
, który stanie również za kamerą, wyprodukuje film i zagra w nim jedną z głównych ról.
Premierę zapowiedziano na 25 czerwca 2027.
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