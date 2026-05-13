Vicky Krieps i Rooney Mara zostaną parą w "Quest For Love"

Vicky Krieps, znana m.in. z filmów "Nić widmo" oraz "W gorsecie", zagra ukochaną nominowanej do Oscara Rooney Mary w dramacie pod tytułem "Quest For Love". Akcja filmu rozgrywa się w Paryżu.
"Quest For Love" – co wiemy o filmie?
Autorką scenariusza i reżyserką filmu jest Antonia Campbell-Hughes
("It Is in Us All
"). Rooney Mara
wcieli się w główną bohaterkę – Maris, kobietę "tańczącą na granicy ryzyka i przemocy". Postać opisywana jest jako "głęboko złożona kobieta, która próbuje zrozumieć swoją zdolność do odczuwania miłości poprzez relację ze swoim oddalonym emocjonalnie dziesięcioletnim synem Maxym. Jednak jej nocne nawyki sugerują niebezpieczną przemoc czającą się pod powierzchnią".
Rooney Mara
Laureatka Europejskiej Nagrody Filmowej Krieps
, która niedawno wystąpiła w serialu "Potwory
" Ryana Murphy’ego
, zagra Alex – dawną ukochaną Maris. Gdy ich relacja odżywa na nowo, coraz silniejsza więź Alex z Maxym prowadzi do śmiertelnie trudnego wyboru między instynktem macierzyńskim a romantyczną obsesją.
Jedna z producentek Gabrielle Stewart
zwróciła uwagę, że kino przez lata tworzyło wiele kultowych postaci balansujących między ryzykiem a przemocą, ale rzadko były to kobiety. Jej zdaniem Antonia Campbell-Hughes
i Rooney Mara
mają bardzo wyrazistą wizję bohaterki Maris, która ma prowokować i niepokoić widzów. Stewart dodała też, że Vicky Krieps
świetnie uzupełnia obsadę, a jej ekranowa chemia z Marą ma nadać historii odpowiednią głębię i emocjonalną intensywność.
Mara pełni przy projekcie także funkcję producentki wykonawczej.
Już niedługo Vicky Krieps
zobaczymy też w filmie Małgorzaty Szumowskiej
i Michała Englerta
pod tytułem "The Idiot(s)
". Ostatnio mogliśmy ją oglądać w filmie "Werdykt
", w którym dwunastu przysięgłych próbuje wydać sprawiedliwy wyrok mimo sprzecznych dowodów i silnych emocji.