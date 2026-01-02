Newsy Filmy Inne Nie żyje Victoria Jones, córka Tommy'ego Lee Jonesa. Znaleziono ją w hotelu
Inne / Filmy

Nie żyje Victoria Jones, córka Tommy'ego Lee Jonesa. Znaleziono ją w hotelu

People / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Victoria+Jones+zmar%C5%82a+w+wieku+34+lat.+Jej+ojcem+by%C5%82+Tommy+Lee+Jones-164557
Nie żyje Victoria Jones, córka Tommy'ego Lee Jonesa. Znaleziono ją w hotelu
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
Do sieci trafiła informacja, że Victoria Jones, córka aktora Tommy'ego Lee Jonesa, została wczoraj znaleziona martwa w jednym z hoteli w San Francisco. Miała 34 lata. 

Co wiadomo na temat śmierci Victorii Jones?



jones.jpg Getty Images © Ken Ishii


Jako pierwszy o śmierci kobiety poinformował serwis TMZ, powołując się na źródła w organach ścigania. Informację potwierdziła również redakcja PEOPLE, która skontaktowała się ze służbami. Straż pożarna San Francisco przekazała, że tuż przed godz. 3:00 nad ranem czasu lokalnego została wezwana do hotelu San Francisco Fairmont w związku z nagłym przypadkiem medycznym. Na miejscu odnaleziono zmarłą osobę. Wersję zdarzeń potwierdziła także policja. 

Według NBC Bay Area, policyjne źródło przekazało, że zmarłą jest najprawdopodobniej Victoria Jones. Przyczyna śmierci nie została dotąd ustalona, jednak z komunikatów wynika, że nie ma podejrzeń udziału osób trzecich.

Victoria była córką Tommy’ego Lee Jonesa i jego byłej żony Kimberlei Cloughley. Para ma także syna Austina Jonesa. Zmarła kobieta sporadycznie pojawiała się na ekranie: zadebiutowała w młodym wieku w "Facetach w czerni II", a trzy lata później wystąpiła w filmie "Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrady", wyreżyserowanym przez jej ojca. Miała również epizod w serialu "Pogoda na miłość".

Tommy Lee Jones, dziś 79-letni, jest laureatem Oscara za rolę w filmie "Ścigany" i ma na koncie występy m.in. w serii "Faceci w czerni", "Batmanie Forever" czy "To nie jest kraj dla starych ludzi".

"Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrad" - zwiastun



Powiązane artykuły Tommy Lee Jones

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

"Pomoc domowa" już w kinach, a gwiazdy witają Was po polsku

Filmy

Kto z X-Men może dostać nowy solowy film? Zgadnijcie

4 komentarze
Filmy Multimedia

"Diuna 3": o tym opowie pierwszy zwiastun filmu

1 komentarz

"Wonder Man": Takiego superbohatera jeszcze nie było? Zobacz zwiastun

3 komentarze
Filmy Box office

Te filmy straciły najwięcej pieniędzy w 2025 roku

13 komentarzy
Filmy

"Krzyk 7": Co Ghostface planuje w nowym roku?

1 komentarz
Filmy

Kiedy wraca Xavier Dolan? Wiemy