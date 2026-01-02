Nie żyje Victoria Jones, córka Tommy'ego Lee Jonesa. Znaleziono ją w hotelu

Do sieci trafiła informacja, że Victoria Jones, córka aktora Tommy'ego Lee Jonesa, została wczoraj znaleziona martwa w jednym z hoteli w San Francisco. Miała 34 lata.
Co wiadomo na temat śmierci Victorii Jones?
Getty Images © Ken Ishii
Jako pierwszy o śmierci kobiety poinformował serwis TMZ, powołując się na źródła w organach ścigania. Informację potwierdziła również redakcja PEOPLE, która skontaktowała się ze służbami. Straż pożarna San Francisco przekazała, że tuż przed godz. 3:00 nad ranem czasu lokalnego została wezwana do hotelu San Francisco Fairmont w związku z nagłym przypadkiem medycznym. Na miejscu odnaleziono zmarłą osobę. Wersję zdarzeń potwierdziła także policja.
Według NBC Bay Area, policyjne źródło przekazało, że zmarłą jest najprawdopodobniej Victoria Jones
. Przyczyna śmierci nie została dotąd ustalona, jednak z komunikatów wynika, że nie ma podejrzeń udziału osób trzecich.
Victoria była córką Tommy’ego Lee Jonesa
i jego byłej żony Kimberlei Cloughley. Para ma także syna Austina Jonesa. Zmarła kobieta sporadycznie pojawiała się na ekranie: zadebiutowała w młodym wieku w "Facetach w czerni II
", a trzy lata później wystąpiła w filmie "Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrady
", wyreżyserowanym przez jej ojca. Miała również epizod w serialu "Pogoda na miłość
".
Tommy Lee Jones, dziś 79-letni, jest laureatem Oscara za rolę w filmie "Ścigany
" i ma na koncie występy m.in. w serii "Faceci w czerni
", "Batmanie Forever
" czy "To nie jest kraj dla starych ludzi
".
"Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrad" - zwiastun