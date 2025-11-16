Papież Leon XIV spotkał się z filmowcami i gwiazdami kina. Zobacz, co im powiedział

W Watykanie doszło do spotkania papieża Leona XIV z filmowcami i gwiazdami kina. Towarzyszyli im także dyrektorzy niektórych festiwali.
"Kościół docenia Waszą pracę" - powiedział Leon XIV do zebranych gości
Na audiencji u papieża Leona XIV pojawili się: Viggo Mortensen
, Cate Blanchett
, Greta Gerwig
, Julie Taymor
, Elliot Goldenthal
, Azazel Jacobs
, David Lowery
, Monica Bellucci
, Marco Bellocchio
, Alba Rohrwacher
, Darren Aronofsky
, Spike Lee
, Tonya Lewis Lee
, Judd Apatow
, Leslie Mann
, Chris Pine
, Sally Potter
, Dave Franco
, Alison Brie
, Adam Scott
, Gus Van Sant
, Kenneth Lonergan
, J. Smith Cameron
, Joanna Hogg
, Gaspar Noe
, Albert Serra
i Bertrand Bonello
.
Getty Images © SOPA Images
Wysłuchali oni krótkiego przemówienia, w którym papież wyrażał wdzięczność za ich pracę, podkreślając, jak ważne jest kino dla zwykłych ludzi. Leon XIV mocno stanął po stronie ludzkiego pierwiastka kontrastując go z bezdusznymi algorytmami: Logika algorytmów ma skłonność do powtarzania tego, co działa, z kolei sztuka otwiera przestrzeń tego, co możliwe. Nie wszystko musi być natychmiastowe ani przewidywalne. Brońmy powolności, gdy służy ona celowi; ciszy, gdy przemawia; oraz odmienności, gdy porusza wyobraźnię. Piękno nie jest jedynie ucieczką - jest przede wszystkim wezwaniem. Gdy kino jest autentyczne, nie tylko pociesza, lecz również stawia wyzwania. Wyraża pytania, które w nas drzemią, a czasem wywołuje łzy, o których istnieniu nawet nie wiedzieliśmy, że musimy je przelać.
