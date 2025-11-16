Newsy Filmy Inne Papież Leon XIV spotkał się z filmowcami i gwiazdami kina. Zobacz, co im powiedział
Papież Leon XIV spotkał się z filmowcami i gwiazdami kina. Zobacz, co im powiedział

youtube.com / autor: /
Papież Leon XIV spotkał się z filmowcami i gwiazdami kina. Zobacz, co im powiedział
W Watykanie doszło do spotkania papieża Leona XIV z filmowcami i gwiazdami kina. Towarzyszyli im także dyrektorzy niektórych festiwali.

"Kościół docenia Waszą pracę" - powiedział Leon XIV do zebranych gości



Na audiencji u papieża Leona XIV pojawili się: Viggo Mortensen, Cate Blanchett, Greta Gerwig, Julie Taymor, Elliot Goldenthal, Azazel Jacobs, David Lowery, Monica Bellucci, Marco Bellocchio, Alba Rohrwacher, Darren Aronofsky, Spike Lee, Tonya Lewis Lee, Judd Apatow, Leslie Mann, Chris Pine, Sally Potter, Dave Franco, Alison Brie, Adam Scott, Gus Van Sant, Kenneth Lonergan, J. Smith Cameron, Joanna Hogg, Gaspar Noe, Albert Serra i Bertrand Bonello.

Wysłuchali oni krótkiego przemówienia, w którym papież wyrażał wdzięczność za ich pracę, podkreślając, jak ważne jest kino dla zwykłych ludzi. Leon XIV mocno stanął po stronie ludzkiego pierwiastka kontrastując go z bezdusznymi algorytmami:

Logika algorytmów ma skłonność do powtarzania tego, co działa, z kolei sztuka otwiera przestrzeń tego, co możliwe. Nie wszystko musi być natychmiastowe ani przewidywalne. Brońmy powolności, gdy służy ona celowi; ciszy, gdy przemawia; oraz odmienności, gdy porusza wyobraźnię. Piękno nie jest jedynie ucieczką - jest przede wszystkim wezwaniem. Gdy kino jest autentyczne, nie tylko pociesza, lecz również stawia wyzwania. Wyraża pytania, które w nas drzemią, a czasem wywołuje łzy, o których istnieniu nawet nie wiedzieliśmy, że musimy je przelać.

Zobacz całe przemówienie papieża Leona XIV do filmowców




