"The Hunt for Gollum": ulubieniec fanów "Władcy Pierścieni" nie powróci do roli

W przygotowaniu jest nowy film ze świata "Władcy Pierścieni" - "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" w reżyserii Andy'ego Serkisa. Akcja widowiska fantasy przypada na czas z "Drużyny Pierścienia" - już po tym, jak Frodo otrzymuje Pierścień, ale jeszcze przed jego wyruszeniem do Rivendell. Jedną z postaci wiodących ma być Aragorn, w którego w trylogii wcielał się Viggo Mortensen. Wygląda jednak na to, że aktor nie wróci w nowym filmie.
Kto wcieli się w Aragorna?
Aktor wyrażał chęć powrotu, a scenarzystka Philippa Boyens
zapowiadała, że jeśli Mortensen
raz jeszcze wcieli się w Aragorna
, będzie musiał przedyskutować z Serkisem
kwestię cyfrowego odmładzania. Choć twórczyni przekonywała, że nie wyobraża sobie nikogo innego w roli Aragorna, postanowiono jednak obsadzić młodszego aktora - tak przynajmniej twierdzą źródła portalu Knight Edge Media
. Kilku kandydatów miało się już spotkać z Serkisem
w tej sprawie. Nie padły jednak żadne nazwiska. W filmie to właśnie Aragorn
będzie poszukiwał Golluma
, przemierzając Śródziemie.
Jak rozwinie się sprawa z innymi postaciami znanymi z "Władcy Pierścieni
", to się dopiero okaże. Wcześniej w rozmowy na temat udziału w "The Hunt for Gollum
" zaangażowany był Ian McKellen
, który wcześniej wcielał się w Gandalfa
. Film Serkisa
nie będzie pierwszym przypadkiem ze świata Śródziemia, gdy tę samą postać zagra inny aktor - w trylogii "Hobbit
" Martin Freeman
zagrał rolę młodszego Bilba
, oryginalnie obsadzoną przez Iana Holma
. Fabuła opowiadała jednak o wydarzeniach z czasów, które nie zostały wcześniej ukazane na ekranie.
"Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia" - zwiastun