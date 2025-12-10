Newsy Filmy "The Hunt for Gollum": ulubieniec fanów "Władcy Pierścieni" nie powróci do roli
Filmy

"The Hunt for Gollum": ulubieniec fanów "Władcy Pierścieni" nie powróci do roli

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Viggo+Mortensen+nie+wr%C3%B3ci+jako+Aragorn+w+%22The+Hunf+for+Gollum%22+Andy%27ego+Serkisa-164296
&quot;The Hunt for Gollum&quot;: ulubieniec fanów &quot;Władcy Pierścieni&quot; nie powróci do roli
źródło: Materiały prasowe
W przygotowaniu jest nowy film ze świata "Władcy Pierścieni" - "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" w reżyserii Andy'ego Serkisa. Akcja widowiska fantasy przypada na czas z "Drużyny Pierścienia" - już po tym, jak Frodo otrzymuje Pierścień, ale jeszcze przed jego wyruszeniem do Rivendell. Jedną z postaci wiodących ma być Aragorn, w którego w trylogii wcielał się Viggo Mortensen. Wygląda jednak na to, że aktor nie wróci w nowym filmie.

Kto wcieli się w Aragorna?



Aktor wyrażał chęć powrotu, a scenarzystka Philippa Boyens zapowiadała, że jeśli Mortensen raz jeszcze wcieli się w Aragorna, będzie musiał przedyskutować z Serkisem kwestię cyfrowego odmładzania. Choć twórczyni przekonywała, że nie wyobraża sobie nikogo innego w roli Aragorna, postanowiono jednak obsadzić młodszego aktora - tak przynajmniej twierdzą źródła portalu Knight Edge Media. Kilku kandydatów miało się już spotkać z Serkisem w tej sprawie. Nie padły jednak żadne nazwiska. W filmie to właśnie Aragorn będzie poszukiwał Golluma, przemierzając Śródziemie. 

Jak rozwinie się sprawa z innymi postaciami znanymi z "Władcy Pierścieni", to się dopiero okaże. Wcześniej w rozmowy na temat udziału w "The Hunt for Gollum" zaangażowany był Ian McKellen, który wcześniej wcielał się w Gandalfa. Film Serkisa nie będzie pierwszym przypadkiem ze świata Śródziemia, gdy tę samą postać zagra inny aktor - w trylogii "Hobbit" Martin Freeman zagrał rolę młodszego Bilba, oryginalnie obsadzoną przez Iana Holma. Fabuła opowiadała jednak o wydarzeniach z czasów, które nie zostały wcześniej ukazane na ekranie.  

"Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia" - zwiastun




Powiązane artykuły Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

Zobacz wszystkie artykuły

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum  (2027)

 Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia  (2001)

 Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia

Władca Pierścieni: Powrót króla  (2003)

 Władca Pierścieni: Powrót króla

Władca Pierścieni: Dwie wieże  (2002)

 Władca Pierścieni: Dwie wieże

Najnowsze Newsy

Filmy

Russell Crowe nie lubi "Gladiatora II". Dlaczego?

Filmy

Pierwsze opinie o "Świątyni Kości". Czy to horror dekady?

1 komentarz
Filmy

"Fantastyczna 4" rozczarowaniem? Słabe wyniki filmu na Disney+

8 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Wyścig po Oscary 2026: "Grzesznicy" przegonili Andersona

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Gildia Producentów typuje najlepsze dokumenty

Filmy

Poznajcie najlepsze niezrealizowane przez Hollywood scenariusze roku

8 komentarzy
Filmy

Daisy Ridley docenia fanów walczących o film o Benie Solo