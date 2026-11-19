Vin Diesel szykuje się do występu w nowym filmie akcji - jak donosi Deadline, aktor zagra główną rolę w produkcji zatytułowanej "Burial Hill". Twórcy liczą, że stanie się ona początkiem nowej serii.
Poznaliśmy zarys fabuły
Getty Images © Michael Buckner
Film opowie o samotnym dozorcy cmentarza, który ma za sobą trudną przeszłość. Spokój bohatera zostanie zakłócony, gdy członkowie skorumpowanego oddziału policji stanowej zaczną ścigać młodą kobietę będącą świadkiem ich przestępstw. Funkcjonariusze dopadną ją na cmentarzu, który mężczyzna nazywa swoim domem. Zmuszony do powrotu do świata, który porzucił, bohater spróbuje ją ocalić i ujawnić prawdę, którą policjanci chcą pogrzebać.
Za scenariusz odpowiedzialny jest Mike McGrale
, współautor historii do nadchodzącego spin-offu "Johna Wicka
" zatytułowanego "Caine". Za kamerą stanie Jamie Payne
, reżyser filmowego "Luthera
" (oraz serialu z Idrisem Elbą
) i odcinków takich seriali jak "Outlander
", "Alienista
" i "Doktor Who
".
Projekt przyciągnął uwagę Amazon MGM Studios. Według Deadline wytwórnia finalizuje umowę dotyczącą większości praw do dystrybucji międzynarodowej, z wyłączeniem kilku terytoriów. Wartość transakcji ma wynosić około 35-40 mln dolarów. Rozmowy dotyczące praw do rynku północnoamerykańskiego wciąż trwają. Budżet filmu szacowany jest na 60-70 mln dolarów.
Zdjęcia do "Burial Hill"
mają rozpocząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku, najprawdopodobniej w Australii. Jeśli plan zostanie zrealizowany, będzie to pierwszy od sześciu lat film akcji Diesela
spoza jego dwóch największych franczyz - "Szybkich i wściekłych
" oraz filmów Marvela - i dopiero drugi taki projekt aktora w ciągu ostatniej dekady. Obecnie gwiazdor pracuje nad "Fast Forever
", kolejną odsłoną "Szybkich i wściekłych
", zaplanowaną na 2028 rok.
"Szybcy i wściekli 10" - zwiastun