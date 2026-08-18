Vin Diesel zdradził, kiedy mają ruszyć zdjęcia do "Fast Forever" - 11. części "Szybkich i wściekłych"

Vin Diesel zdradził, kiedy mają rozpocząć się zdjęcia do "Fast Forever", jedenastej i zarazem finałowej głównej części serii "Szybcy i wściekli".
Vin Diesel o nadchodzącej części
Przy okazji pokazu upamiętniającego 25. rocznicę pierwszej odsłony, Diesel
stwierdził: Zaczynamy zdjęcia w grudniu, jeśli uda mi się spełnić prośbę studia.
Aktor przyznał również, że praca nad scenariuszem była długim procesem. Jak wyjaśnił, potrzebne były cztery zespoły scenarzystów i cztery lata pracy, zanim otrzymał wersję, którą uznał za godną finału serii. Kiedy przeczytał scenariusz kilka tygodni temu, rozpłakał się. Nie mogłem się powstrzymać, musiałem wszystkim o tym powiedzieć. Siostra powiedziała mi: "Koniec z płakaniem, bracie". Chciałem tylko powiedzieć, że czasem nawet najtwardszy gość na świecie musi sobie popłakać.
"Fast Forever
" planowo trafi do kin 17 marca 2028 roku. Reżyseruje Louis Leterrier
, choć - jak niedawno przyznał - nie czytał jeszcze najnowszej wersji scenariusza.
Seria "Szybcy i wściekli
" jest najdłużej trwającą i najbardziej dochodową franczyzą Universalu. Wszystkie dotychczasowe filmy zarobiły łącznie 7,3 miliarda dolarów na całym świecie.
"Szybcy i wściekli 10" - zwiastun