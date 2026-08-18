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Vin Diesel zdradził, kiedy mają ruszyć zdjęcia do "Fast Forever" - 11. części "Szybkich i wściekłych"

Variety / autor: /
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Vin Diesel zdradził, kiedy mają ruszyć zdjęcia do &quot;Fast Forever&quot; - 11. części &quot;Szybkich i wściekłych&quot;
źródło: Getty Images
autor: Rodin Eckenroth
Vin Diesel zdradził, kiedy mają rozpocząć się zdjęcia do "Fast Forever", jedenastej i zarazem finałowej głównej części serii "Szybcy i wściekli".

Vin Diesel o nadchodzącej części



Przy okazji pokazu upamiętniającego 25. rocznicę pierwszej odsłony, Diesel stwierdził: Zaczynamy zdjęcia w grudniu, jeśli uda mi się spełnić prośbę studia.

Aktor przyznał również, że praca nad scenariuszem była długim procesem. Jak wyjaśnił, potrzebne były cztery zespoły scenarzystów i cztery lata pracy, zanim otrzymał wersję, którą uznał za godną finału serii. Kiedy przeczytał scenariusz kilka tygodni temu, rozpłakał się. Nie mogłem się powstrzymać, musiałem wszystkim o tym powiedzieć. Siostra powiedziała mi: "Koniec z płakaniem, bracie". Chciałem tylko powiedzieć, że czasem nawet najtwardszy gość na świecie musi sobie popłakać. 



"Fast Forever" planowo trafi do kin 17 marca 2028 roku. Reżyseruje Louis Leterrier, choć - jak niedawno przyznał - nie czytał jeszcze najnowszej wersji scenariusza.

Seria "Szybcy i wściekli" jest najdłużej trwającą i najbardziej dochodową franczyzą Universalu. Wszystkie dotychczasowe filmy zarobiły łącznie 7,3 miliarda dolarów na całym świecie.

"Szybcy i wściekli 10" - zwiastun



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