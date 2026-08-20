Vince Vaughn wraca do "Małpiego biznesu" w 2. sezonie

Fani "Małpiego biznesu" nie będą musieli długo czekać na kolejną porcję kryminalnych przygód Andrew Yancy'ego. Apple TV potwierdziło, że serial powróci z drugim sezonem już 2 grudnia. W roli głównej ponownie zobaczymy Vince’a Vaughna. Platforma pokazała także pierwsze zdjęcie z nowych odcinków.
"Małpi biznes" – 2. sezon jeszcze w tym roku. Zobacz zdjęcia
Drugi sezon "Małpiego biznesu" będzie liczył 10 odcinków, ale tym razem twórcy nie będą kontynuować historii znanej z pierwszej serii. Zamiast tego przygotowano zupełnie nową, oryginalną opowieść. Pierwszy odcinek trafi do widzów 2 grudnia, a kolejne będą pojawiać się w każdą środę. Finał sezonu zaplanowano na 3 lutego 2027 roku.
Historia ponownie skupi się na Andrew Yancym. Bohater przypadkiem staje się świadkiem zabójstwa człowieka, który zajmował się załatwianiem trudnych spraw na Florydzie. Ambitny prokurator stanowy postanawia wykorzystać Yancy’ego i przydziela mu do pomocy niezwykle zasadniczego księgowego specjalizującego się w analizie finansowej spraw kryminalnych.
Yancy ma przy tym własny cel. Chce odzyskać odznakę detektywa, ale prowadzenie śledztwa szybko okazuje się znacznie bardziej skomplikowane, niż zakładał. Bohater zostaje wciągnięty w konflikt pomiędzy konkurującymi organizacjami przestępczymi. Jakby tego było mało, na jego drodze pojawi się cała kolekcja osobliwych postaci: wyrafinowany mafijny boss, jego kompletnie nieobliczalny syn oraz młoda, bezkompromisowa kobieta, która będzie potrzebowała ochrony Yancy’ego.
Problemy nie skończą się jednak na kryminalnym śledztwie. Yancy będzie musiał również zmierzyć się z podeszłym wiekiem swojego ojca oraz wciąż niewygasłym napięciem między nim a doktor Rosą Campesino graną przez Natalie Martinez
. Kobieta sama zacznie prowadzić dochodzenie w sprawie tajemniczej wysypki.
Do tego dołączy jeszcze ekscentryczny specjalista od przenoszenia zwierząt, którego działalność może mieć poważne konsekwencje dla lokalnego środowiska.
Stare i nowe twarze w obsadzieVince Vaughn
nie będzie oczywiście jedynym znajomym aktorem powracającym w drugim sezonie. Ponownie pojawią się Natalie Martinez
, Charlotte Lawrence
i John Ortiz
.
Obsadę uzupełnią między innymi John Malkovich
, Yvonne Strahovski
oraz Zavior Phillips. W rolach gościnnych zobaczymy m.in. Sofię Boutellę
.
Serial na podstawie książki – zobacz zwiastun
"Małpi biznes" powstał na podstawie bestsellerowej powieści Carla Hiaasena, która zdobyła popularność wśród czytelników "New York Timesa" i z czasem stała się pozycją kultową.
Za serial odpowiada Bill Lawrence
, twórca i showrunner produkcji, który pełni również funkcję producenta wykonawczego.