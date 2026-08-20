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Vince Vaughn wraca do "Małpiego biznesu" w 2. sezonie

Deadline / autor: /
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Vince Vaughn wraca do &quot;Małpiego biznesu&quot; w 2. sezonie
Fani "Małpiego biznesu" nie będą musieli długo czekać na kolejną porcję kryminalnych przygód Andrew Yancy'ego. Apple TV potwierdziło, że serial powróci z drugim sezonem już 2 grudnia. W roli głównej ponownie zobaczymy Vince’a Vaughna. Platforma pokazała także pierwsze zdjęcie z nowych odcinków.

"Małpi biznes" – 2. sezon jeszcze w tym roku. Zobacz zdjęcia



Drugi sezon "Małpiego biznesu" będzie liczył 10 odcinków, ale tym razem twórcy nie będą kontynuować historii znanej z pierwszej serii. Zamiast tego przygotowano zupełnie nową, oryginalną opowieść. Pierwszy odcinek trafi do widzów 2 grudnia, a kolejne będą pojawiać się w każdą środę. Finał sezonu zaplanowano na 3 lutego 2027 roku.






Vince VaughnVince Vaughn znów wpadnie w kłopoty



Historia ponownie skupi się na Andrew Yancym. Bohater przypadkiem staje się świadkiem zabójstwa człowieka, który zajmował się załatwianiem trudnych spraw na Florydzie. Ambitny prokurator stanowy postanawia wykorzystać Yancy’ego i przydziela mu do pomocy niezwykle zasadniczego księgowego specjalizującego się w analizie finansowej spraw kryminalnych.

Yancy ma przy tym własny cel. Chce odzyskać odznakę detektywa, ale prowadzenie śledztwa szybko okazuje się znacznie bardziej skomplikowane, niż zakładał. Bohater zostaje wciągnięty w konflikt pomiędzy konkurującymi organizacjami przestępczymi. Jakby tego było mało, na jego drodze pojawi się cała kolekcja osobliwych postaci: wyrafinowany mafijny boss, jego kompletnie nieobliczalny syn oraz młoda, bezkompromisowa kobieta, która będzie potrzebowała ochrony Yancy’ego.

Problemy nie skończą się jednak na kryminalnym śledztwie. Yancy będzie musiał również zmierzyć się z podeszłym wiekiem swojego ojca oraz wciąż niewygasłym napięciem między nim a doktor Rosą Campesino graną przez Natalie Martinez. Kobieta sama zacznie prowadzić dochodzenie w sprawie tajemniczej wysypki.

Do tego dołączy jeszcze ekscentryczny specjalista od przenoszenia zwierząt, którego działalność może mieć poważne konsekwencje dla lokalnego środowiska.

Stare i nowe twarze w obsadzie


Vince Vaughn nie będzie oczywiście jedynym znajomym aktorem powracającym w drugim sezonie. Ponownie pojawią się Natalie Martinez, Charlotte Lawrence i John Ortiz.

Obsadę uzupełnią między innymi John Malkovich, Yvonne Strahovski oraz Zavior Phillips. W rolach gościnnych zobaczymy m.in. Sofię Boutellę.

Serial na podstawie książki – zobacz zwiastun



"Małpi biznes" powstał na podstawie bestsellerowej powieści Carla Hiaasena, która zdobyła popularność wśród czytelników "New York Timesa" i z czasem stała się pozycją kultową.

Za serial odpowiada Bill Lawrence, twórca i showrunner produkcji, który pełni również funkcję producenta wykonawczego. 

Małpi biznes  (2024)

 Małpi biznes

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