Vincent Cassel, John Malkovich i Charli XCX u twórcy "Atheny". To będzie zemsta na bogaczach

Co wiemy o "Sacrifice"?

"Sacrifice" ma być satyrą, którą wyreżyseruje Romain Gavras , autor wyróżnionego na festiwalu w Wenecji filmu "Athena", a prywatnie syn legendarnego Costy-Gavrasa . Romain Gavras jest również współautorem fabuły. W pracach nad scenariuszem wspomagał go Will Arbery , zdobywca nagrody gildii scenarzystów za serial " Sukcesja ".W obsadzie znaleźli się także: Ambika Mod Bohaterką "Sacrifice" będzie Joan ( Taylor-Joy ), wierząca, że wiedzie ją przepowiednia i głos, który tylko ona słyszy. Jej celem jest ocaleniem świata przed sądem ostatecznym. Wraz ze swoją ekstremalną bojówką wkracza na galę charytatywną i bierze trzech zakładników: gwiazdora filmowego szukającego odkupienia ( Evans ), najbogatszego człowieka na świecie ( Cassel ) i Katie ( Mod ), która po prostu ma pecha. Wszyscy wyruszają w niebezpieczną podróż, aż w końcu bohater Evansa stanie przed pytaniem, co jest gotowy poświęcić dla dobra ludzkości.Zdjęcia do "Sacrifice" trwają aktualnie w Grecji i Bułgarii.Przedmieścia Paryża. Narasta społeczne oburzenie, kiedy wskutek brutalności policji ginie 13-latek pochodzenia algierskiego. Jego brat rozpoczyna zamieszki i przejmuje kontrolę nad swoim tytułowym osiedlem, gdzie nielegalny interes próbuje domknąć trzeci z braci.