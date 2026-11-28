Dzwonnik z Notre Dame wraca... choć tym razem wcale nie jest dzwonnikiem. Na platformie Netflix zadebiutował właśnie dramat kostiumowy "Quasimodo, duch Paryża", w którym główną rolę zagrał Vincent Cassel. Produkcję recenzuje Łukasz Budnik.
"Quasimodo, duch Paryża" – recenzja
Na początek ciekawostka: Quasimodo po raz pierwszy zagościł na ekranie 120 lat temu. Najstarsza, dziesięciominutowa adaptacja "Katedry Marii Panny w Paryżu" Victora Hugo
(zatytułowana "Esmeralda
") powstała w 1905 roku i przez lata uchodziła za zaginioną, by ostatecznie odnaleźć się w zbiorach włoskiego kolekcjonera. Od tamtej pory powstało już kilkanaście adaptacji powieści Hugo, a najnowsza jest o tyle specyficzna, że właściwie… nie jest adaptacją.
W każdym razie nie wierną, bo choć zachowuje pewne elementy wspólne z oryginałem, to w gruncie rzeczy opowiada nie tyle o Quasimodo znanym z kart powieści Hugo, co o jego potencjalnym pierwowzorze. Kilkanaście lat temu odnaleziono zapiski rzeźbiarza Henry’ego Sibsona, który w XIX wieku pracował w Notre Dame; wspomina w nich, że jednym z jego towarzyszy był mężczyzna z garbem. Quasimodo w nowym filmie nie jest więc dzwonnikiem, lecz zajmuje się rzeźbieniem gargulców na zlecenie biskupa. Nie mieszka też w średniowiecznym Paryżu – akcja osadzona jest w roku 1830, niedługo przed rewolucją lipcową. Próżno szukać też sędziego Frolla, a zamiast Esmeraldy mamy tancerkę Agnès. Sama fabuła kręci się wokół ówczesnych niepokojów politycznych i epidemii cholery. Okazuje się, że Quasimodo ze swoją odpornością może być kluczem do tego, by opracować lekarstwo. Staje się więc ścigany – na polecenie lekarza Gasparda Tournier de Vaillaca, który chce przeprowadzić na nim eksperymenty. Całą recenzję autorstwa Łukasza Budnika przeczytacie TUTAJ.
"Quasimodo, duch Paryża" – zwiastun
Paryż, rok 1830. Brany za potwora garbaty kamieniarz jest ścigany przez policję, choć to on może być kluczem do uratowania miasta przed epidemią cholery. Mężczyzna przede wszystkim chce jednak ratować Agnès, buntowniczą tancerkę, w której się zakochał, i dla niej rzuca się w sam środek rewolucyjnego chaosu. "Quasimodo, duch Paryża" przedstawia życie człowieka, który podobno zainspirował Victora Hugo do stworzenia jego kultowej postaci. To także historia nieprawdopodobnej miłości osadzona w targanym rewolucją Paryżu.