WĘŻE 2025: Oto lista najgorszych polskich filmów. Poznaj nominacje

Członkowie Popkulturowej Akademii Wszystkiego ogłosili swoje nominacje do corocznych nagród dla najgorszych polskich filmów i występów 2024 roku. W tym roku nominacje pojawiły się później niż zwykle, ale ocena polskiego kina w ich wydaniu jest równie gorzka co zwykle.
Jak czytamy w komunikacie: Z dumą obserwujemy, jak spora część polskich filmowców zdołali stworzyć produkcje, które wzbudzają skrajne emocje, od zażenowania po… zażenowanie. Szczególnie imponujące są tu osiągnięcia twórców "Akademii pana Kleksa", która zgarnęła aż 10 nominacji za to, że udało jej się zmarnować praktycznie wszystko, oraz "Quo Vadis", który z 13 nominacjami podjął tytaniczną próbę obrzydzenia Noblowskiej prozy. Na rozszerzonym podium mamy również "Dziewczynę influencera" oraz "Wieczór kawalerski" z 7 nominacjami.
"Dziewczyna influencera"
Poniżej znajdziecie pełną listę nominacji.
Najgorsze polskie filmy – nominacje do polskich Węży Wielki Wąż "Akademia pana Kleksa"
(reż. Maciej Kawulski
) za zmarnowanie. Praktycznie wszystkiego – oczekiwań widzów, świetnej postaci, wybitnych aktorów, potencjału, który pewnie nie powtórzy się w polskich kinie przez lata. "Budda, Dzieciak ‘98"
(reż. Krystian Kuczkowski
, Budda
) za niemal półtorej godziny robienia sobie dobrze, mało subtelnie opakowanego jako wyrób dokumentalnopodobny. "Dziewczyna influencera"
(reż. Szymon Gonera
) za uroczy nikomu niepotrzebny dowód, że można stworzyć opowieść o influencerowaniu równie pustą, nudną i mało wiarygodną jak samo influencerowanie. "Jak ukradłem 100 milionów"
(reż. Michał Węgrzyn
) za mimowolne wsparcie dla słabych polskich kabaretów. Po seansie tego filmu nagle stają się przezabawne, błyskotliwe i godne wielkich oklasków. "Quo Vadis"
(reż. Anira Wojan
, Sukankan Roy
) za absolutnie profesjonalną próbę obrzydzenia całemu światu polskiej powieści nagrodzonej literackim Noblem. "Wieczór kawalerski"
(reż. Szymon Gonera
) za przypomnienie, że "Kac Wawa" niczego polskich filmowców nie nauczyła. Najgorsza reżyseria Maciej Barczewski
– "Supersiostry
" Szymon Gonera
– "Wieczór kawalerski
" Maciej Kawulski
– "Akademia pana Kleksa
" Krystian Kuczkowski
, Budda
– "Budda. Dzieciak '98
" Anira Wojan
, Sukankan Roy
– "Quo Vadis
" Najgorszy scenariusz Maciej Barczewski
, Krzysztof Gureczny
– "Supersiostry
" Szymon Gonera
– "Dziewczyna influencera
" Szymon Gonera
– "Wieczór kawalerski
" Krystian Kuczkowski
, Budda
– "Budda. Dzieciak '98
" Justyna Łuczaj
– "Koński ogon
" Kacper Szymański
– "Jak ukradłem 100 milionów
" Anira Wojan
– "Quo Vadis
"
Najgorsza rola męska Mateusz Banasiuk
– "Wieczór kawalerski
" Budda
– "Budda. Dzieciak '98
" Antoni Królikowski
– "Jak ukradłem 100 milionów
" Sobota
– "Quo Vadis
" Sebastian Stankiewicz
– "Akademia pana Kleksa
" Najgorsza rola żeńska Karolina Bruchnicka
– "Supersiostry
" Magdalena Cielecka
– "Drużyna A(A)
" Olga Kalicka
– "Dziewczyna influencera
" Joanna Koroniewska
– "Dziewczyna influencera
" Joanna Opozda
– "Wieczór kawalerski
" Dorota Stalińska
– "Baby boom czyli Kogel Mogel 5
" Występ poniżej talentu
Cała obsada – "Drużyna A(A)
" Tomasz Kot
– "Akademia pana Kleksa
" Wojciech Malajkat
– "Sami swoi. Początek
" Eryk Lubos
– "Diabeł
" Dawid Ogrodnik
– "Piep*zyć Mickiewicza
" Michał Żebrowski
– "Jak ukradłem 100 milionów
" Najgorszy duet Tomasz Kot
& Sebastian Stankiewicz
– "Akademia pana Kleksa (2023)Akademia pana Kleksa
" Karina Rezner
& Olga Kalicka
– "Dziewczyna influencera
" Sobota
& byk – "Quo Vadis
" Katarzyna Gałązka
& Karolina Bruchnicka
– "Supersiostry
" Mateusz Banasiuk
& Joanna Opozda
– "Wieczór kawalerski
" Najgorszy sequel, prequel lub remake
"Akademia pana Kleksa
" (reż. Maciej Kawulski
)
"Baby boom czyli Kogel Mogel 5
" (reż. Anna Wieczur
)
"Fuks 2
" (reż. Maciej Dutkiewicz
)
"Quo Vadis
" (reż. Anira Wojan
, Sukankan Roy
)
"Sami swoi. Początek
" (reż. Artur Żmijewski
)
"U Pana Boga w Królowym Moście
" (reż. Jacek Bromski
) Najbardziej żenująca scena
Wszystkie żarty o kupie Ptaka Mateusza – "Akademia pana Kleksa
"
Influencer mówiący, że nie wolno być opiniotwórczym – "Budda. Dzieciak ‘98
"
Rapujący polonista – "Piep*zyć Mickiewicza
"
Rap na chmurce – "Quo Vadis
"
Granat rozwala sławojkę i obsmarowuje łajnem stojących – "Sami swoi. Początek
" Efekt specjalnej troski
Bajkowy świat wyglądający jak z horroru – "Akademia pana Kleksa
"
"Polski" Nowy Jork z InPostem w tle – "Akademia pana Kleksa
"
Cenzura – "Dziewczyna influencera
"
Całokształt – "Quo Vadis
"
Moce Leny – "Supersiostry
" Najgorszy plakat
"Dziewczyna influencera
" (dystr. Kino Świat)
"Jak ukradłem 100 milionów
" (dystr. Forum Film Poland)
"Powołany 2
" (dystr. Rafael Film)
"Quo Vadis
" (dystr. Rafael Film)
"Wieczór kawalerski
" (dystr. Monolith Films) Najgorsze (najbardziej absurdalne) tłumaczenie tytułu zagranicznego
"Dwie minuty do piekła
" – org. "Baghead" (dystr. Kino Świat)
"Kod zła
" – org. "Longlegs" (dystr. Kino Świat)
"Obsesja
" – org. "May December" (dystr. M2 Films)
"Pożeracz strachu
" – org. "Canceled" (dystr. Velvet Spoon) Najgorszy teledysk
"Całkiem Nowa Bajka" ("Akademia pana Kleksa
") – KLEKS/IGO/Kaśka Sochacka/Mrozu/Artur Rojek/Brodka/Ralph Kaminski/Bedoes2115/Sokół
"Do miłości" ("Quo Vadis
") – Sobota
"Kochana" ("Quo Vadis
") – The Dziemians
Moc nieba ("Quo Vadis
") – Darek Malejonek
"Miecz Miłości" ("Quo Vadis
") – Tomasz Szczepanik
O tym, kto ostatecznie zostanie "uhonorowany" statuetką, dowiemy się podczas finałowej gali, która tym razem odbędzie się w ramach Festiwalu Fantastyki Copernicon 2025 w Toruniu.
Copernicon to trzydniowy festiwal fantastyki i popkultury, który w dniach 19-21 września 2025
wypełni Toruń wyjątkową energią. Program rozlokowany w kilku budynkach wokół zabytkowej starówki sprawia, że całe miasto na te dni zamienia się w przestrzeń spotkań, rozmów i inspiracji dla fanów książek, gier, filmów i seriali.
Bilety dostępne są online na stronie copernicon.pl.