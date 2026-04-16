WĘŻE 2026: "Putin" wybrany najgorszym polskim filmem roku

Właśnie poznaliśmy tegorocznych laureatów Węży – polskich anty-nagród, nazywanych rodzimymi Złotymi Malinami. Wielkimi "tryumfatorami" gali zostały filmy "Putin" Patryka Vegi oraz "Friz & Wersow. Miłość w czasach online". Obie produkcje otrzymały bowiem po pięć statuetek. Poniżej prezentujemy pełną listę zwycięzców wraz z krótkim uzasadnieniem kapituły.
WĘŻE 2026: tegoroczni laureaci WIELKI WĄŻ
"Putin
", (reżyseria Patryk Vega
, producent Patryk Vega
) za film, który jest niemalże tak zły, jak postać, o której próbuje opowiadać. NAJGORSZA REŻYSERIA Patryk Vega
– "Putin
" Najczęściej nagradzany przez Węże twórca i w tym roku nie zawiódł. Ten film to godne ukoronowanie jego kariery. NAJGORSZY SCENARIUSZ Patryk Vega
– "Putin
" Ta fabuła to kolejny dowód, że Patryk Vega już ostatecznie stracił wyczucie, co widzowie chcą oglądać. I całe szczęście. NAJGORSZA ROLA MĘSKA Karol "Friz" Wiśniewski
– "Friz & Wersow. Miłość w czasach online
" Czasem najtrudniej jest zagrać wiarygodnie samego siebie. NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA Weronika "Wersow" Sowa
– "Friz & Wersow. Miłość w czasach online
" W walce o Węża pokonała wiele zawodowych aktorek. No, kto by się spodziewał?
NAJGORSZY DUET Friz
i Wersow
– "Friz & Wersow. Miłość w czasach online
" Wszystkiego najlepszego z okazji ślubu. I szczera prośba - wracajcie do internetu. WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU Tomasz Kot
– "Kleks i wynalazek Filipa Golarza
" Konsekwentnie, rok po roku. Nagroda za tę samą rolę w tej samej kategorii. Szanujemy. NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE
"Kleks i wynalazek Filipa Golarza
" (reżyseria Maciej Kawulski
, producenci Tomasz Wardyn
, Maciej Kawulski
) Wydawało nam się, że bardziej niż w pierwszej części nie da się nie rozumieć intencji i ducha Jana Brzechwy. Tylko nam się wydawało. NAJGORSZY FILM INFLUENCERSKI
"Friz & Wersow. Miłość w czasach online
" (reżyseria Krystian Kuczkowski
, producenci Mateusz Kowalczyk
, Błażej Pieczonka
, Łukasz Wojtyca
) Abordaż influencerów na kina w 2025 r. to jedno z ciekawszych wydarzeń socjologiczno-szołbiznesowych. Nie idźmy tą drogą. NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA
Putin w pielusze – "Putin
" Ta scena to piękny i wyrazisty dowód, że jeśli artysta próbuje w swoim dziele użyć ekskrementów to najbardziej sam się uświni. EFEKT SPECJALNEJ TROSKI
Putin – "Putin
" Jeśli Patryk Vega naprawdę chciał nami wstrząsnąć filmem "Putin" to najbardziej udało mu się nieudolnością komputerowo poprawianego wizerunku prezydenta Rosji
. NAJGORSZY PLAKAT
"Ja jestem Niepokalane Poczęcie
" (prod. Anna Kondrat
, Michał Kondrat
, Marek Trojak
; dystr. Kondrat - Media) Szukając religijnych porównań - oto plakat, który ma w sobie moc jak spojrzenie na Sodomę. Śmy zastygliśmy i tak stoimy do dziś. NAJGORSZY TELEDYSK
"Na zawsze" Friz
i Wersow
– "Friz & Wersow. Miłość w czasach online
" Bo oni w tym filmie też śpiewają. Czy są jakieś muzyczne odpowiedniki Węży? Pytam dla kolegów z akademii Fryderyków. NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU
"Freddy. Pudel nie z tej ziemi
" - org. "200% Wolf
" (dystr. Monolith Film) A nie będziemy tego komentować. Pies im….
Popkulturowa Akademia Wszystkiego (PAW) liczy blisko 200 osób, zajmujących się działalnością kulturalną w naszym kraju, dziennikarzy, twórców, animatorów kultury i in. Co roku przyznają oni Węże (nagrody dla najgorszych polskich filmów). Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii.
W dotychczasowej historii Nagród Węży nagrody dla najgorszych filmów roku zdobywały: "Wyjazd integracyjny
" (2012), "Kac Wawa
" (2013), "Ostra randka
" (2014), "Obce ciało
" (2015), "Ostatni klaps
" (2016), "Smoleńsk
" (2017), "Botoks
" (2018), "Studniówk@
" (2019), "Futro z misia
" (2020), "365 dni
" (2021). "Ściema po polsku
" (2022), "Niewidzialna wojna
" (2023), "Blef doskonały
" (2024).