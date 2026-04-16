Newsy Filmy Festiwale i nagrody WĘŻE 2026: "Putin" wybrany najgorszym polskim filmem roku
Festiwale i nagrody / Filmy

WĘŻE 2026: "Putin" wybrany najgorszym polskim filmem roku

Informacja nadesłana: Informacja nadesłana przez organizatora / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/W%C4%98%C5%BBE+2026%3A+Znamy+werdykty.+%22Putin%22+oraz+%22Friz+%26+Wersow.+Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87+w+czasach+online%22+najgorszymi+filmami+roku-166148
WĘŻE 2026: &quot;Putin&quot; wybrany najgorszym polskim filmem roku
źródło: Materiał nadesłany
Właśnie poznaliśmy tegorocznych laureatów Węży – polskich anty-nagród, nazywanych rodzimymi Złotymi Malinami. Wielkimi "tryumfatorami" gali zostały filmy "Putin" Patryka Vegi oraz "Friz & Wersow. Miłość w czasach online". Obie produkcje otrzymały bowiem po pięć statuetek. Poniżej prezentujemy pełną listę zwycięzców wraz z krótkim uzasadnieniem kapituły. 



WĘŻE 2026: tegoroczni laureaci



WIELKI WĄŻ
"Putin", (reżyseria Patryk Vega, producent Patryk Vega
za film, który jest niemalże tak zły, jak postać, o której próbuje opowiadać.

NAJGORSZA REŻYSERIA
Patryk Vega – "Putin
Najczęściej nagradzany przez Węże twórca i w tym roku nie zawiódł. Ten film to godne ukoronowanie jego kariery.

NAJGORSZY SCENARIUSZ
Patryk Vega – "Putin
Ta fabuła to kolejny dowód, że Patryk Vega już ostatecznie stracił wyczucie, co widzowie chcą oglądać. I całe szczęście.

NAJGORSZA ROLA MĘSKA
Karol "Friz" Wiśniewski  –  "Friz & Wersow. Miłość w czasach online
Czasem najtrudniej jest zagrać wiarygodnie samego siebie. 

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA
Weronika "Wersow" Sowa – "Friz & Wersow. Miłość w czasach online
W walce o Węża pokonała wiele zawodowych aktorek. No, kto by się spodziewał?

NAJGORSZY DUET
Friz i Wersow –  "Friz & Wersow. Miłość w czasach online
Wszystkiego najlepszego z okazji ślubu. I szczera prośba - wracajcie do internetu.

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU
Tomasz Kot – "Kleks i wynalazek Filipa Golarza
Konsekwentnie, rok po roku. Nagroda za tę samą rolę w tej samej kategorii. Szanujemy.

NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE
"Kleks i wynalazek Filipa Golarza" (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski)
Wydawało nam się, że bardziej niż w pierwszej części nie da się nie rozumieć intencji i ducha Jana Brzechwy. Tylko nam się wydawało.

NAJGORSZY FILM INFLUENCERSKI
"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca)
Abordaż influencerów na kina w 2025 r. to jedno z ciekawszych wydarzeń socjologiczno-szołbiznesowych. Nie idźmy tą drogą.

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA
Putin w pielusze – "Putin
Ta scena to piękny i wyrazisty dowód, że jeśli artysta próbuje w swoim dziele użyć ekskrementów to najbardziej sam się uświni.

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI
Putin – "Putin
Jeśli Patryk Vega naprawdę chciał nami wstrząsnąć filmem "Putin" to najbardziej udało mu się nieudolnością komputerowo poprawianego wizerunku prezydenta Rosji.

NAJGORSZY PLAKAT
"Ja jestem Niepokalane Poczęcie" (prod. Anna Kondrat, Michał Kondrat, Marek Trojak; dystr. Kondrat - Media) 
Szukając religijnych porównań - oto plakat, który ma w sobie moc jak spojrzenie na Sodomę. Śmy zastygliśmy i tak stoimy do dziś.

NAJGORSZY TELEDYSK
"Na zawsze" Friz i Wersow – "Friz & Wersow. Miłość w czasach online
Bo oni w tym filmie też śpiewają. Czy są jakieś muzyczne odpowiedniki Węży? Pytam dla kolegów z akademii Fryderyków.

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU
"Freddy. Pudel nie z tej ziemi" - org. "200% Wolf" (dystr. Monolith Film) 
A nie będziemy tego komentować. Pies im….

Popkulturowa Akademia Wszystkiego (PAW) liczy blisko 200 osób, zajmujących się działalnością kulturalną w naszym kraju, dziennikarzy, twórców, animatorów kultury i in. Co roku przyznają oni Węże (nagrody dla najgorszych polskich filmów). Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii.

W dotychczasowej historii Nagród Węży nagrody dla najgorszych filmów roku zdobywały: "Wyjazd integracyjny" (2012), "Kac Wawa" (2013), "Ostra randka" (2014), "Obce ciało" (2015), "Ostatni klaps" (2016), "Smoleńsk" (2017), "Botoks" (2018), "Studniówk@" (2019), "Futro z misia" (2020), "365 dni" (2021). "Ściema po polsku" (2022), "Niewidzialna wojna" (2023), "Blef doskonały" (2024).

