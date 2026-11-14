W "Avengers: Doomsday" poznamy nowego Gambita? Kevin Feige o zmianie, jaka czeka bohatera

Jednym z bohaterów, którzy powrócą w "Avengers: Doomsday", ma być grany przez Channinga Tatuma Gambit, którego poznaliśmy w "Deadpoolu & Wolverinie". Szef Marvel Studios Kevin Feige zapowiedział, że tym razem poznamy inną stronę bohatera.
Kevin Feige o przyszłości GambitaFeige
(na zdjęciu niżej) odniósł się Gambita
i roli, jaką odegra on w zbliżającym się widowisku "Avengers: Doomsday
", w rozmowie z magazynem "Empire". To bohater, który się wyróżnia. Fajnie było zobaczyć Gambita jako tak charyzmatyczną postać w "Deadpoolu & Wolverinie", ale w "Doomsday" nie będzie on comic reliefem. To pełnowymiarowa postać
– powiedział.
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Wcześniej zmiany w podejściu do bohatera zapowiadał Tatum
. W rozmowie z Variety zapowiedział, że Gambit
nie będzie już mówił z tak mocnym luizjańskim akcentem, który w "Deadpoolu & Wolverinie
" był jednym z przedmiotów żartów z tej postaci. Joe i Anthony Russo chcieli, aby to było zabawne, ale nie chcą iść w kierunku humoru z "Deadpoola". Zależy im na zachowaniu dramatyzmu i spójności. Więc teraz, kiedy Gambit zdejmie maskę, sprawa zrobi się poważna
– zapowiedział.
"Deadpool & Wolverine" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag
, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Deadpool & Wolverine
":
Zobacz zwiastun filmu "Avengers: Doomsday"
Wyreżyserowane przez braci Russo widowisko "Avengers: Doomsday
" to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Film trafi na ekrany kin już w przyszłym miesiącu. Przypominamy zwiastun: