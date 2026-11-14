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W "Avengers: Doomsday" poznamy nowego Gambita? Kevin Feige o zmianie, jaka czeka bohatera

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/W+%22Avengers%3A+Doomsday%22+poznamy+nowego+Gambita+Kevin+Feige+o+zmianie%2C+jaka+czeka+bohatera-169664
W &quot;Avengers: Doomsday&quot; poznamy nowego Gambita? Kevin Feige o zmianie, jaka czeka bohatera
źródło: materialy promocyjne
Jednym z bohaterów, którzy powrócą w "Avengers: Doomsday", ma być grany przez Channinga Tatuma Gambit, którego poznaliśmy w "Deadpoolu & Wolverinie". Szef Marvel Studios Kevin Feige zapowiedział, że tym razem poznamy inną stronę bohatera.

Kevin Feige o przyszłości Gambita


Feige (na zdjęciu niżej) odniósł się Gambita i roli, jaką odegra on w zbliżającym się widowisku "Avengers: Doomsday", w rozmowie z magazynem "Empire".

To bohater, który się wyróżnia. Fajnie było zobaczyć Gambita jako tak charyzmatyczną postać w "Deadpoolu & Wolverinie", ale w "Doomsday" nie będzie on comic reliefem. To pełnowymiarowa postać – powiedział. 

GettyImages-2287338011.jpg Getty Images © JB Lacroix

Wcześniej zmiany w podejściu do bohatera zapowiadał Tatum. W rozmowie z Variety zapowiedział, że Gambit nie będzie już mówił z tak mocnym luizjańskim akcentem, który w "Deadpoolu & Wolverinie" był jednym z przedmiotów żartów z tej postaci. 

Joe i Anthony Russo chcieli, aby to było zabawne, ale nie chcą iść w kierunku humoru z "Deadpoola". Zależy im na zachowaniu dramatyzmu i spójności. Więc teraz, kiedy Gambit zdejmie maskę, sprawa zrobi się poważna – zapowiedział. 

"Deadpool & Wolverine" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Deadpool & Wolverine": 



Zobacz zwiastun filmu "Avengers: Doomsday"


Wyreżyserowane przez braci Russo widowisko "Avengers: Doomsday" to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Film trafi na ekrany kin już w przyszłym miesiącu. Przypominamy zwiastun: 


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