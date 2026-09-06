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W "Ink" wykorzystano AI. Danny Boyle podaje szczegóły

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https://www.filmweb.pl/news/W+%22Ink%22+wykorzystano+AI.+Danny+Boyle+podaje+szczeg%C3%B3%C5%82y-168456
W &quot;Ink&quot; wykorzystano AI. Danny Boyle podaje szczegóły
Jak pisaliśmy na stronach Filmwebu, po pokazach filmu "Ink" w Ameryce w sieci pojawiły się doniesienia o tym, że podczas prac nad nim wykorzystana została sztuczna inteligencja. Teraz do sprawy odniósł się Danny Boyle.

Do czego potrzebne było AI reżyserowi "Ink"?



Danny Boyle przyznał, że w pracach nad "Ink" wykorzystane zostało generatywne AI. Oto co powiedział reżyser:

W naszym filmie jest około 30 sekund takiej animacji, w której ożywiamy kilka starych fotografii. A, i są tam też myszy. Dobrze sprawdza się w przypadku zwierząt, a po redakcji "The Sun" biegało kilka myszy.

04.jpg Getty Images © Vivien Killilea


"Ink" miało swoją premierę na festiwalu w Wenecji. W Ameryce film został pokazany na festiwalu w Telluride, a w nadchodzącym tygodniu zawita do Toronto.

"Ink" to dramat historyczny opowiadający o losach gazety "The Sun", którą pod koniec lat 60. ubiegłego wieku przejął Rupert Murdoch. 

Zwiastun filmu "Ink"




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