W Dzień Matki, ale już na Dzień Dziecka! "Drzewo magii" w kinach

Nadchodzi zjawiskowa podróż poza granice wyobraźni, która skradła serca krytyków.
"Drzewo Magii" jeszcze przed premierą zdobywa uznanie recenzentów i widzów na całym świecie, a już 29 maja skradnie Wasze serca! Film może pochwalić się aż 91% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes, a zagraniczne media zgodnie podkreślają jego ciepło, humor i niezwykłą wyobraźnię. Drzewo Magii opiera się na prawdziwych emocjach. Zachęca najmłodszych, by po prostu byli dziećmi, oderwali się od ekranów, puścili wodze wyobraźni i otworzyli serca.
THE LIST – Emma Simmonds Scenarzysta nadaje filmowi lekkości i humoru, umiejętnie łącząc błyskotliwe dialogi oraz wyobraźnię z dużym wyczuciem filmowej opowieści. Dzięki temu historia pozostaje świeża, zabawna i pełna uroku zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
INDEPENDENT – Clarisse Loughrey Niezwykle sympatyczna, ciepła familijna fantazja, pełna niewinnej radości i osobliwego, ujmującego humoru. W filmie pobrzmiewają echa Narnii i Shire – zwłaszcza w jego zamiłowaniu do słodkości oraz zwariowanych, pomysłowych wynalazków.
THE GUARDIAN – Peter Bradshaw "Drzewo Magii" to rodzinna rozrywka solidna jak dąb.
DAILY MAIL - Brian Viner Całość jest cudownie pomysłowa, a przy okazji można się pośmiać z mnóstwa ekscentrycznych postaci.
DAILY EXPRESS – George Simpson "Drzewo Magii" to pełna uroku i wzruszeń opowieść, która z lekkością przenosi magiczny świat historii do współczesności. Film zachwyca szczerością, subtelnym humorem i ciepłem, przypominając, że dziecięca ciekawość, wyobraźnia i potrzeba przygody nigdy nie tracą swojej magii.
IMPULSE GAMER – Harris Dang
Recenzenci zgodnie podkreślają, że "Drzewo Magii
" to kino familijne pełne przygód, emocji i magii, które przypomina, że dziecięca ciekawość i wyobraźnia są ponadczasowe.
Już dziś poznaj nowych, magicznych bohaterów, którzy skradli serca krytyków, a od 29 maja zachwycą małych i dużych w kinach!
"Drzewo magii
" to spektakularna i pełna ciepła ekranizacja na podstawie uwielbianej serii książek dla dzieci autorstwa Enit Blyton.
Polly i Tim wraz z trójką dzieci to współczesna rodzina, która staje przed koniecznością przeprowadzenia się na odległą angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe okazuje się, że najmłodsi muszą obejść się bez Wi-Fi i ukochanych elektronicznych gadżetów oraz odkryć uroki świata na świeżym powietrzu. Podczas eksploracji okolicznych lasów trafiają na niezwykłe drzewo, zamieszkane przez barwne, ekscentryczne istoty. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy, pełne zapierających dech przygód. Dzięki magicznym doświadczeniom rodzina na nowo uczy się bycia razem i odkrywa, jak ważne jest wzajemne wsparcie i bliskość.
Informacja sponsorowana