W Hollywood nie będzie strajku. Scenarzyści porozumieli się ze studiami
Filmy / Inne

W Hollywood nie będzie strajku. Scenarzyści porozumieli się ze studiami

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/W+Hollywood+nie+b%C4%99dzie+strajku.+Scenarzy%C5%9Bci+porozumieli+si%C4%99+z+studiami-165956
W Hollywood nie będzie strajku. Scenarzyści porozumieli się ze studiami
źródło: Getty Images
autor: AaronP/Bauer-Griffin
W sobotę wieczorem Amerykańska Gildia Scenarzystów zawarła niespodziewanie wstępne porozumienie z czołowymi hollywoodzkimi wytwórniami zrzeszonymi w organizacji AMPTP. Nowy kontrakt - wynegocjowany prawie miesiąc przed wygaśnięciem obecnej umowy - ma obowiązywać przez następne cztery lata zamiast standardowych trzech.    

Najważniejsze ustalenia



Komitet negocjacyjny Gildii poinformował członków, że nowe porozumienie:

- zabezpiecza plan zdrowotny scenarzystów,
- zwiększa składki zdrowotne opłacane przez studia,
- rozwija ustalenia wynegocjowane po strajku w 2023 roku,
- ma pomóc rozwiązać problem pracy wykonywanej bez wynagrodzenia


Umowa ma obejmować duże dofinansowanie funduszu zdrowotnego Gildii, który w ciągu ostatnich czterech lat odnotował stratę około 200 milionów dolarów.

Kontrakt musi jeszcze zostać zatwierdzony przez władze gildii oraz poddany głosowaniu członków.

Błyskawiczne porozumienie między scenarzystami i producentami może zaskakiwać, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie, jak trudno było osiągnąć consensus poprzednim razem. W 2023 roku scenarzyści prowadzili strajk przez 148 dni, aby wywalczyć m.in. wyższe tantiemy ze streamingu, minimalne zatrudnienie w produkcjach telewizyjnych, a także nowe regulacje dotyczące pracy scenarzystów. W połączeniu z odbywającym się równolegle strajkiem aktorów doprowadził on do paraliżu Hollywood. 

Tym razem w branży nie było ponoć dużej chęci do strajku, ponieważ mogłoby to pogłębić globalny kryzys w przemyśle filmowym i telewizyjnym. Obecna umowa ze scenarzystami wygasa 1 maja. Aktualnie hollywoodzkie studia muszą jeszcze dojść do porozumienia ze związkiem aktorów SAG-AFTRA, a także Gildią Amerykańskich Reżyserów. Umowy tych organizacji wygasają 30 czerwca. 


Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Kino familijne triumfuje. Marzec w polskich kinach

3 komentarze
Rankingi

Gdzie jest Wally? W "Apocalypto". Najlepsze Easter eggi z filmów i seriali

25 komentarzy
Filmy

Groźny wypadek na planie filmu Daily Wire

20 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Wiemy, kiedy Jezus powróci. Data premiery 6. sezonu "The Chosen"

31 komentarzy
Inne Filmy

Brian Cox ma się za lepszego reżysera niż Quentin Tarantino?

48 komentarzy
Filmy

Pierwsze opinie o nowym "Resident Evil": "Mocna rzecz"

54 komentarze
Filmy

Wielkanoc w kinach Cinema City z niespodzianką od Kinder