W Hollywood nie będzie strajku. Scenarzyści porozumieli się ze studiami

Najważniejsze ustalenia

Komitet negocjacyjny Gildii poinformował członków, że nowe porozumienie:- zabezpiecza plan zdrowotny scenarzystów,- zwiększa składki zdrowotne opłacane przez studia,- rozwija ustalenia wynegocjowane po strajku w 2023 roku,- ma pomóc rozwiązać problem pracy wykonywanej bez wynagrodzeniaUmowa ma obejmować duże dofinansowanie funduszu zdrowotnego Gildii, który w ciągu ostatnich czterech lat odnotował stratę około 200 milionów dolarów.Kontrakt musi jeszcze zostać zatwierdzony przez władze gildii oraz poddany głosowaniu członków.Błyskawiczne porozumienie między scenarzystami i producentami może zaskakiwać, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie, jak trudno było osiągnąć consensus poprzednim razem. W 2023 roku scenarzyści prowadzili strajk przez 148 dni, aby wywalczyć m.in. wyższe tantiemy ze streamingu, minimalne zatrudnienie w produkcjach telewizyjnych, a także nowe regulacje dotyczące pracy scenarzystów. W połączeniu z odbywającym się równolegle strajkiem aktorów doprowadził on do paraliżu Hollywood.Tym razem w branży nie było ponoć dużej chęci do strajku, ponieważ mogłoby to pogłębić globalny kryzys w przemyśle filmowym i telewizyjnym. Obecna umowa ze scenarzystami wygasa 1 maja. Aktualnie hollywoodzkie studia muszą jeszcze dojść do porozumienia ze związkiem aktorów SAG-AFTRA, a także Gildią Amerykańskich Reżyserów. Umowy tych organizacji wygasają 30 czerwca.