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W Londynie odbyła się premiera "Diggera" z Tomem Cruise'em. Wśród gości rodzina królewska i David Beckham

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https://www.filmweb.pl/news/W+Londynie+odby%C5%82a+si%C4%99+premiera+%22Diggera%22+z+Tomem+Cruise%27em.+W%C5%9Br%C3%B3d+go%C5%9Bci+rodzina+kr%C3%B3lewska+i+David+Beckham-168720
W Londynie odbyła się premiera &quot;Diggera&quot; z Tomem Cruise'em. Wśród gości rodzina królewska i David Beckham
źródło: Getty Images
autor: Chris Jackson
W Londynie odbyła się światowa premiera "Diggera". Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. grający główną rolę Tom Cruise i reżyser Alejandro González Iñárritu. W wydarzeniu uczestniczyli również książę William i księżna Catherine, którzy spotkali się z twórcami i obsadą filmu.

Kto pojawił się na premierze?



Premiera odbyła się w Leicester Square Gardens jako tzw. Royal Film Performance, a wydarzenie zorganizowano na rzecz brytyjskiej organizacji Film & TV Charity. "Digger" trafi do międzynarodowych kin 30 września, natomiast w Polsce będzie można go oglądać od 9 października.

William i Catherine jako pierwsi przywitali się na czerwonym dywanie z Cruise'em i Iñárritu, a następnie spotkali się z pozostałymi członkami obsady. Na premierze pojawili się między innymi Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg i Jesse Plemons. Wśród gości znaleźli się również David Beckham, Simon PeggEmma D’Arcy, Emmanuel Lubezki, J.J. Abrams, Hannah Waddingham i Salma Hayek.





Cruise podczas uroczystości podziękował rodzinie królewskiej za wsparcie wydarzenia, a następnie zwrócił się do Iñárritu, którego twórczość podziwia od lat. Jesteś jedyny w swoim rodzaju. Od pierwszego filmu ogromnie podziwiam twoje kino. Możliwość pracy z tobą była jednym z moich największych marzeń i wielką przyjemnością.

Iñárritu również nie szczędził Cruise’owi komplementów. Przyznał, że choć wszyscy wiedzą, jak znakomitym aktorem jest jego gwiazdor, najbardziej zaskoczyła go jego hojność i pozytywna energia, którą wnosił na plan. Reżyser podkreślił również niezwykłą precyzję aktora podczas pracy nad rolą. Jego zdaniem Cruise doskonale kontrolował każdy element swojej kreacji - od ruchów ciała i głosu po ton, głośność oraz pauzy. Reżyser porównał jego podejście do roli do tego, jak Cruise przygotowuje się do scen wymagających skrajnej koncentracji, w których ułamek sekundy może decydować o życiu lub śmierci.



W "Diggerze" Cruise wciela się w Diggera Rockwella, potentata naftowego i najpotężniejszego człowieka na świecie. Bohater podejmuje desperacką próbę udowodnienia, że jest zbawcą ludzkości, zanim wywołana przez niego katastrofa ekologiczna doprowadzi do zagłady. O pierwszych reakcjach na film przeczytacie tutaj.

"Digger" - zwiastun



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