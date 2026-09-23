W Londynie odbyła się premiera "Diggera" z Tomem Cruise'em. Wśród gości rodzina królewska i David Beckham

W Londynie odbyła się światowa premiera "Diggera". Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. grający główną rolę Tom Cruise i reżyser Alejandro González Iñárritu. W wydarzeniu uczestniczyli również książę William i księżna Catherine, którzy spotkali się z twórcami i obsadą filmu.
Kto pojawił się na premierze?
Premiera odbyła się w Leicester Square Gardens jako tzw. Royal Film Performance, a wydarzenie zorganizowano na rzecz brytyjskiej organizacji Film & TV Charity. "Digger
" trafi do międzynarodowych kin 30 września, natomiast w Polsce będzie można go oglądać od 9 października.
William i Catherine jako pierwsi przywitali się na czerwonym dywanie z Cruise'em
i Iñárritu
, a następnie spotkali się z pozostałymi członkami obsady. Na premierze pojawili się między innymi Riz Ahmed
, John Goodman
, Sandra Hüller
, Michael Stuhlbarg
i Jesse Plemons
. Wśród gości znaleźli się również David Beckham
, Simon Pegg
, Emma D’Arcy
, Emmanuel Lubezki
, J.J. Abrams
, Hannah Waddingham
i Salma Hayek
. Cruise
podczas uroczystości podziękował rodzinie królewskiej za wsparcie wydarzenia, a następnie zwrócił się do Iñárritu
, którego twórczość podziwia od lat. Jesteś jedyny w swoim rodzaju. Od pierwszego filmu ogromnie podziwiam twoje kino. Możliwość pracy z tobą była jednym z moich największych marzeń i wielką przyjemnością. Iñárritu
również nie szczędził Cruise’owi
komplementów. Przyznał, że choć wszyscy wiedzą, jak znakomitym aktorem jest jego gwiazdor, najbardziej zaskoczyła go jego hojność i pozytywna energia, którą wnosił na plan. Reżyser podkreślił również niezwykłą precyzję aktora podczas pracy nad rolą. Jego zdaniem Cruise
doskonale kontrolował każdy element swojej kreacji - od ruchów ciała i głosu po ton, głośność oraz pauzy. Reżyser porównał jego podejście do roli do tego, jak Cruise
przygotowuje się do scen wymagających skrajnej koncentracji, w których ułamek sekundy może decydować o życiu lub śmierci.
W "Diggerze
" Cruise
wciela się w Diggera Rockwella, potentata naftowego i najpotężniejszego człowieka na świecie. Bohater podejmuje desperacką próbę udowodnienia, że jest zbawcą ludzkości, zanim wywołana przez niego katastrofa ekologiczna doprowadzi do zagłady. O pierwszych reakcjach na film przeczytacie tutaj
.
"Digger" - zwiastun