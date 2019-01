W Madrycie rozpoczęła się produkcja 2. sezonu "Szkoły dla elity"!

Claudia Slas / Georgina Amorós

"Teraz albo nigdy", "Trzy metry nad niebem", "Tylko Ciebie chcę"). 8 nowych odcinków, nagranych w technologii 4K, będzie dostępnych dla widzów Netflix na całym świecie w 2019 roku. Za produkcję drugiego sezonu ponownie odpowiadać będzie Zeta Audiovisual ().





O serialu





Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. Kto ma krew na rękach?









Paczka się powiększa! W nowym sezoniedo obsady dołączają Jorge López Georgina Amorós i Claudia Salas.