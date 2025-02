W Plusie i Polsat Box pakiety streamingów z Disney+ i Max od 25 zł miesięcznie. Mnóstwo nowości filmowo-serialowych

All In Streaming i Stream+ to światowa rozrywka filmowo-serialowa w świetnej cenie, czyli od 25 złotych miesięcznie. Pakietw Plusie to dostęp do serwisów Disney+, Max i Polsat Box Go Plus. W ramach pakietu Polsat Box Go Plus dostępnych jest 36 popularnych kanałów TV mobilnie oraz 40 tys. godzin materiałów VOD bez reklam, a wśród nich kultowe seriale, najlepsza rozrywka i informacje.Dzięki pakietowiabonenci Polsat Box otrzymują dostęp do serwisów Disney+ i Max, a także kanałów HBO (w łącznej cenie od 25 złotych miesięcznie). Ponadto w ramach swojej oferty TV mają bezpłatny dostęp do wybranych kanałów TV i treści VOD w serwisie Polsat Box Go, czyli łącznie mogą korzystać z oferty trzech serwisów streamingowych.Wśród lutowych propozycji serwisusą: serial " Tysiąc ciosów ", twórców " Peaky Blinders " oraz szósty sezon " The Kardashians ". Na nieco młodszych widzów czeka premiera nowej serii Pixar Animation Studios " Niepokonani " – przedstawiającej perypetie ośmiorga bohaterów, którzy przygotowują się do wielkiego finału rozgrywek softballowych.jest już dostępna wciągająca animacja " Częste skutki uboczne ", a także kolejny sezon inspirowanego życiem gwiazdy NFL serialu " All American ". Dla fanów dobrego kina nie zabraknie również filmowych hitów, takich jak: " Donnie Brasco ", " Moneyball ", " Pewnego razu... w Hollywood ", czy " Black Adam ".