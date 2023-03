W kinie jak w domu czy… w domu jak w kinie? Z projektorem to (i znacznie więcej!) jest możliwe

Chyba wszyscy kinomani zgodzą się z opinią, że filmy najlepiej ogląda się w kinie! Szczególny nastrój po zgaszeniu świateł, świadomość przeżywania emocji w grupie, skupienie się tylko na oglądaniu, bez rozpraszania innymi czynnościami – tego wszystkiego nie odnajdziemy podczas wpatrywania się w telewizor.Sęk w tym, że mimo najlepszych chęci nie zawsze możemy się wybrać do przybytku dziesiątej muzy. Odległość (bo nie każdy mieszka przecież w dużym mieście) czy obowiązki rodzinne potrafią skutecznie zatrzymywać nas w domu. Jednak nie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia: dobry projektor potrafi skutecznie stworzyć klimat, który jest więcej niż tylko namiastką kinowego nastroju.Co ważne, sprawdzi się on nie tylko przy oglądaniu filmów czy transmisji sportowych, a dodatkowo ma masę kreatywnych zastosowań, o których zapewne nie słyszeliście.Projektory dedykowane do kina domowego z technologią 3LCD na pokładzie, takie jak np. Epson EH-TW6250, są zoptymalizowane pod kątem zapewniania najwyższej jakości rozrywki. Nie tylko podczas oglądania, ale także grania na naprawdę wielkim ekranie, który pozwala się wręcz zanurzyć w cyfrowym świecie.Jednak warto pamiętać, że wszystko to nie wyczerpuje ich możliwości. Wyświetlając na ścianę czy ekran dowolne obrazy miłośnicy fotografii stworzą w mgnieniu oka niezwykłe tło, które może być zarazem oświetleniem modelki czy modela. Bez dodatkowych inwestycji daje to niespotykane możliwości kreacji. Świetnym przykładem i źródłem inspiracji mogą być np. fotografie z profesjonalnej sesji Jacka Woźniaka, wykonane przy wykorzystaniu EH-TW7400.Z kolei niewielki laserowy model EF-12, posiada unikalną funkcję świecenia nie tylko na ścianę czy ekran, ale też na sufit. Pozwala to stworzyć niesamowity wystrój zwykłego pokoju – obrazy oświetlające pomieszczenie magicznie zmieniają zwyczajną przestrzeń. Rozwiązanie doskonale sprawdzi się podczas prywatek, ale także jako wystrój pokoju dziecinnego czy oprawa romantycznej randki. No i oczywiście pozwala nam to komfortowo oglądać filmy bez wstawania z łóżka...Doskonałym przykładem niecodziennych zastosowań tych urządzeń jest oprawa wizualna spektaklu Konrada Imieli i Adama Skrzypka pt. „Waits 2022”, prezentowanego od 2022 r. we wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol. Światło z projektorów Epson wyświetlających zdjęcia jest tam kierowane nie bezpośrednio na ściany, lecz rzutowane do zalanych wodą kuwet, na dnie których umieszczono lusterka. Na ścianach widzimy mozaikowe odbicie, z naturalnym filtrem i niepowtarzalnymi “efektami” generowanymi przez drgający, pobudzany krokami artystów i falami akustycznymi płyn.Jak mówi autor i wykonawca spektaklu Konrad Imiela: “Tyle artysta, a co do Epsona, firmy od lat znanej z innowacji na rynku projektorów... wrocławianie skądinąd wiedzą, że projektory tej właśnie japońskiej firmy sprawdzają się świetnie nie tylko w intymnych kameralnych zastosowaniach, takich jak to prezentowane w Teatrze Muzycznym Capitol, ale także innych monumentalnych przedsięwzięciach. We wrześniu na kamienicach dzielnicy Nadodrze modele instalacyjne wyświetlały filmy i animacje podczas Kinomuralu – cyklicznego, unikalnego w skali kraju i Europy projektu z pogranicza filmu i sztuk wizualnych. To zupełnie nowe medium, powstałe z połączenia sztuki audiowizualnej z tkanką miejską. Podczas jednego wieczoru kilkanaście tysięcy widzów podziwia gigantyczną galerię pod gołym niebem. W tym roku ponad 70 artystów i artystek z całego świata prezentowało swoje animacje, wizualizacje i filmy na XIX-wiecznych kamienicach Nadodrza.A wracając do kina domowego… kilka premierowych modeli Epson jest dostępnych obecnie - do końca marca 2022 - w ramach promocji: https://www.ceneo.pl/producenci/epson/Projektory/Wlacz_sportowe_emocje-zt Co otrzymujemy wybierając jeden z premierowych modeli Epsona? EH-TW6150 i EH-TW6250 to projektory, który pozwalają na oglądanie ulubionych treści w jakości 4K. Deklarowana przez producenta jasność na poziomie 2800 lumenów oraz kontrast 35000:1 połączona z technologią 3LCD (równa jasność bieli i kolorów) sprawiają, że nie tylko w nocy, ale i w dzień możemy cieszyć się oglądaniem filmów, sportu czy graniem. To, co ucieszy fanów dużych ekranów, to fakt, że ten projektor jest w stanie rzucać obraz w rozmiarze od 40 do 500 cali. Wszystko zależy od odległości, w jakiej ustawimy go od ekranu.Dodatkowo, pozbywamy się tutaj także nadmiaru kabli. Projektor EH-TW6250 wyposażono w system Android TV, dzięki czemu mamy bezpośredni dostęp do mnóstwa treści z takich serwisów jak np. Netflix, HBO Max, Disney Plus, YouTube i setek innych serwisów. Można śmiało powiedzieć, że korzystając jedynie z pilota możemy eksplorować praktycznie nieograniczone zasoby Sieci. Wyższy model posiada dodatkowy port HDMI HDCP 2.3.Kolejny model dostępny w promocji to Epson CO-FH02, czyli przystępny cenowo projektor przeznaczony m.in. dla osób żyjących „w drodze”, często zmieniających miejsca, a mimo to chcących cieszyć się świetną rozrywką na wielkim ekranie. Zapewni im to ten niemal kieszonkowe urządzenie o pełnoprawnych parametrach.Warto zwrócić także uwagę na to, że ten mobilny, bardzo lekki projektor po uruchomieniu w nowym miejscu możemy błyskawicznie dostosować do nowych warunków. Zastosowano tutaj funkcję szybkiej pionowej i poziomej korekcji obrazu. W ciepły wieczór chcesz przenieść projektor na zewnątrz i obejrzeć mecz lub film na świeżym powietrzu? Nigdy nie było to prostsze.Co ważne, opisane urządzenie nie wyczerpują potencjału technologii projektorowej od Epson. Są wśród nich np. modele wyświetlające wielki obraz przy ustawieniu zaledwie w odległości kilkunastu cm od ściany. Poczytacie o nich u nas już wkrótce.