Chcesz zmienić nick na Filmwebie? Teraz to możliwe!

To była jedna z najczęściej zgłaszanych przez Was próśb. Marzenia się spełniają! Od dziś każdy użytkownik może zmienić swoją nazwę w serwisie.
Zakładając konto, mało kto myśli o tym, że nazwa użytkownika zostanie z nim na lata. Tak powstały nicki, z którymi wielu z Was przeżyło setki seansów, ocen i niejedną gorącą dyskusję na forum, choć dawno przestały do Was pasować. Teraz możecie to zmienić.
Tutaj zmienisz swój nick: https://www.filmweb.pl/settings
Jak to działa?
- Nick możesz zmienić raz na 6 miesięcy
- Po zmianie Twój poprzedni nick zostaje zarezerwowany dla Ciebie. Nikt inny nie może go zająć, a Ty możesz do niego wrócić. Rezerwacja obowiązuje do Twojej kolejnej zmiany nicku. Wtedy wcześniejsza nazwa zostaje zwolniona.
- Nick musi mieć od 3 do 24 znaków i może zawierać tylko litery, cyfry oraz znak podkreślenia (_).
- Nick nie może zawierać znaków diakrytycznych takich jak: ą, ż, ó…
- Aktualizacja nicka we wszystkich miejscach w serwisie może zająć do kilku dni.
Zmiana nicku nie wpływa na Twoje oceny, recenzje, listy ani historię aktywności. Wszystko zostaje na swoim miejscu, zmienia się tylko podpis.
Zanim klikniesz „Zapisz”, przemyśl wybór. Kolejna okazja do zmiany będzie (dopiero) za 6 miesięcy. ;-)