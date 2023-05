Jackie Chan powróci w nowej części "Karate Kid"?

Jackie Chan znów będzie uczył karate kung-fu?

"Karate Kid" - zwiastun filmu

Za kamerą ma stanąć Jonathan Entwistle , reżyser takich seriali jak " The End of the F***ing World " i " To nie jest OK ".Bohaterem filmu z 2010 roku w reżyserii Haralda Zwarta był 12-letni Dre Parker ( Jaden Smith ), który przeprowadził się do Chin, gdzie zaczęli prześladować go rówieśnicy. Samotny dozorca Pan Han zaczyna dawać chłopakowi lekcje kung-fu - otwarcie zaprzeczając tytułowi filmu, nawiązującemu do japońskiej (a nie chińskiej) sztuki walki.Film był sukcesem: miał 40-milionowy budżet, a zarobił na całym świecie 359 milionów dolarów. W międzyczasie jednak, w którym Ralph Macchio William Zabka wrócili jako Daniel LaRusso oraz Johnny Lawrence. Dwa pierwsze sezony powstały dla platformy YouTube, trzeci, czwarty i piąty nakręcono już dla serwisu Netflix. W przygotowaniu jest szósty, finałowy sezon.Czas więc pokaże, jaki kierunek obierze sequel. Może twórcy zamierzają połączyć obie serie - pierwowzór z rebootem? Na razie nie wiadomo, czy Jaden Smith również powróci w nowej odsłonie serii.Premierę zapowiedziano oryginalnie na 7 lipca 2024. Trwający w Hollywood strajk scenarzystów może oczywiście opóźnić te plany.