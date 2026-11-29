Na przełomie czerwca i lipca kina na całym świecie ma opanować animacja "Shrek 5". DreamWorks właśnie przypomniało o filmie, prezentując bardzo krótki teaser. To jednak wystarczyło, by rozgrzać internet do czerwoności.
Shrek powraca. Ale czy to jeszcze jest Shrek?
Kinowa seria "Shrek
" to jeden z najbardziej kasowych animowanych cykli w historii kina. Wydawało się jednak, że została definitywnie zakończona w 2010 roku, kiedy to swoją premierę miał czwarty film pełnometrażowy pod tytułem "Shrek Forever
".
Po latach DreamWorks, teraz będące częścią koncernu Comcast (do którego należy też Illumination), postanowiło wrócić do cyklu. I tak powstał "Shrek 5"
. W obsadzie sporo znajomych głosów. W wersji angielskiej ponownie znaleźli się w niej Mike Myers
, Cameron Diaz
i Eddie Murphy
. Są też nowe gwiazdy, jak Zendaya
, która udzieli głosu Felicii, nastoletniej córce Shreka
i Fiony
.
Kiedy jednak do sieci trafiły pierwsze materiały wideo promujące "Shreka 5"
, fani nie byli zadowoleni. Nie spodobała im się decyzja dotycząca porzucenia starej animacji, a co za tym idzie – nowy design postaci. Nowy teaser, choć trwa zaledwie 11 sekund, również wywołał sporo negatywnych komentarzy. Czy do lata uda się przekonać widzów do zmiany opinii o "Shreku 5"
? Czas pokaże.
Nowy teaser filmu "Shrek 5"