"Predator: Strefa zagrożenia" w końcu na VOD

Na tę chwilę przyszło fanom uniwersum Predatora czekać dwa miesiące. Disney jednak w końcu ogłosił, kiedy będzie można obejrzeć film "Predator: Strefa zagrożenia" bez wychodzenia z domu. Od premiery dzielą nas tylko dni.
"Predator: Strefa zagrożenia" za tydzień na VOD "Predator: Strefa zagrożenia"
to trzeci film w uniwersum Predatora
, który wyreżyserował Dan Trachtenberg
. Dwa poprzednie miały jednak premierę w streamingu. To jest pierwszy film w tym uniwersum od 2018 roku, który trafił do kin. Swoją premierę miał na początku listopada.
Dwa miesiące później "Predator: Strefa zagrożenia" trafi na platformy streamingowe
. Data premiery wyznaczona została na 6 stycznia
. Oczywiście na razie dostępny będzie zakup wersji cyfrowej lub wypożyczenie. Kiedy film trafił na Disney+, gdzie będzie go można obejrzeć bez dodatkowych kosztów w ramach subskrypcji, tego na razie nie wiadomo.
Disney ujawnił również datę premiery filmu na nośnikach fizycznych. "Predator: Strefa zagrożenia" pojawi się na 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD 17 lutego.
Przyszłość. Odległa planeta. Wyklęty przez własny klan młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi
) zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning
). Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy. "Predator: Strefa zagrożenia" jest najbardziej kasowym tytułem (bez uwzględnienia inflacji) spośród wszystkich filmów o Predatorze.
W skali całego globu zarobił ponad 184 mln dolarów.
Movie się o filmie "Predator: Strefa zagrożenia"