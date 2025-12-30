Newsy Filmy DVD/Blu-ray "Predator: Strefa zagrożenia" w końcu na VOD
"Predator: Strefa zagrożenia" w końcu na VOD

https://www.filmweb.pl/news/W+styczniu+%22Predator%3A+Strefa+zagro%C5%BCenia%22+trafi+na+platformy+streamingowe-164542
Na tę chwilę przyszło fanom uniwersum Predatora czekać dwa miesiące. Disney jednak w końcu ogłosił, kiedy będzie można obejrzeć film "Predator: Strefa zagrożenia" bez wychodzenia z domu. Od premiery dzielą nas tylko dni.

"Predator: Strefa zagrożenia" to trzeci film w uniwersum Predatora, który wyreżyserował Dan Trachtenberg. Dwa poprzednie miały jednak premierę w streamingu. To jest pierwszy film w tym uniwersum od 2018 roku, który trafił do kin. Swoją premierę miał na początku listopada.

Dwa miesiące później "Predator: Strefa zagrożenia" trafi na platformy streamingowe. Data premiery wyznaczona została na 6 stycznia. Oczywiście na razie dostępny będzie zakup wersji cyfrowej lub wypożyczenie. Kiedy film trafił na Disney+, gdzie będzie go można obejrzeć bez dodatkowych kosztów w ramach subskrypcji, tego na razie nie wiadomo.


Disney ujawnił również datę premiery filmu na nośnikach fizycznych. "Predator: Strefa zagrożenia" pojawi się na 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD 17 lutego.

Przyszłość. Odległa planeta. Wyklęty przez własny klan młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy.

"Predator: Strefa zagrożenia" jest najbardziej kasowym tytułem (bez uwzględnienia inflacji) spośród wszystkich filmów o Predatorze. W skali całego globu zarobił ponad 184 mln dolarów.

