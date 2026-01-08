"Dom dobry" na Prime Video. Znamy datę premiery

Jeden z największych polskich kinowych hitów ubiegłego roku już wkrótce trafi na platformę Amazonu Prime Video. Sprawdźcie, kiedy będziecie mogli obejrzeć "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego we własnych domach.
Wielki hit Smarzowskiego na Prime Video "Dom dobry"
to najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego
. Opowiada historię Gośki (Agata Turkot
), która w Internecie poznaje Grześka (Tomasz Schuchardt
). Kobieta jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc. Film trafił do kin 7 listopada
i z miejsca stał się wydarzeniem sezonu. Obraz budziła silne, często skrajne emocje u widzów, których przybywało w ekspresowym tempie. Na początku 2026 roku "Dom dobry"
wciąż pozostaje jednym z chętniej oglądanych filmów na dużych ekranach. Ogólna widownia zbliża się do poziomu 2,4 mln
.
Teraz dowiadujemy się, że jeszcze w styczniu "Dom dobry"
trafi na Amazon, a dokładniej na platformę koncernu Prime Video
. Data premiery została wyznaczona na 23 stycznia
. Film będzie dostępny bez dodatkowych opłat, w ramach abonamentu Prime.
Zobacz nasz wywiad z reżyserem "Domu dobrego" Wojciechem Smarzowskim i gwiazdą filmu Agatą Turkot