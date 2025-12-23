Nie żyje Vince Zampella. Twórca "Call of Duty" zginął w wypadku

Vince Zampella, twórca i producent gier wideo, w tym słynnej serii "Call of Duty", zginął w niedzielę w wypadku samochodowym w rejonie Los Angeles. Informację o jego śmierci podały lokalne media. Zampella miał 55 lat.
Wypadek Zampelli
Jak poinformowała kalifornijska drogówka, do wypadku doszło około godziny 12:45 na autostradzie w górach San Gabriel, na północ od Los Angeles. Według wstępnych ustaleń pojazd jadący na południe z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, uderzył w betonową barierę i stanął w płomieniach.
W aucie znajdowały się dwie osoby i obie zmarły w wyniku odniesionych obrażeń. Tożsamości ofiar nie zostały oficjalnie potwierdzone przez służby, ale NBC Los Angeles przekazało, że to Zampella
był kierowcą auta - konkretnie Ferrari 296 GTS z rocznika 2026. Został uwięziony w środku, natomiast pasażera wyrzuciło z samochodu. Vince Zampella
był jednym z najbardziej wpływowych ludzi w historii branży gier. Stał na czele Respawn Entertainment, a wcześniej Infinity Ward - to właśnie to studio było odpowiedzialne za powstanie "Call of Duty
". Seria sprzedała się w liczbie ponad 500 milionów egzemplarzy, a dane z października 2023 roku wskazują, że wciąż przyciąga około 100 milionów aktywnych graczy miesięcznie na wszystkich platformach. Zampella
współtworzył także takie gry, jak "Titanfall"
, "Apex Legends
" czy seria "Star Wars Jedi
". Studio Respawn Entertainment upamiętniło go postem w serwisie X, określając go tytanem i legendą branży, który chciał jak najlepiej dla ludzi tworzących gry oraz samych graczy.
