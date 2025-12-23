Newsy Gry Inne Nie żyje Vince Zampella. Twórca "Call of Duty" zginął w wypadku
Nie żyje Vince Zampella. Twórca "Call of Duty" zginął w wypadku

Vince Zampella, twórca i producent gier wideo, w tym słynnej serii "Call of Duty", zginął w niedzielę w wypadku samochodowym w rejonie Los Angeles. Informację o jego śmierci podały lokalne media. Zampella miał 55 lat.

Jak poinformowała kalifornijska drogówka, do wypadku doszło około godziny 12:45 na autostradzie w górach San Gabriel, na północ od Los Angeles. Według wstępnych ustaleń pojazd jadący na południe z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, uderzył w betonową barierę i stanął w płomieniach. W aucie znajdowały się dwie osoby i obie zmarły w wyniku odniesionych obrażeń. Tożsamości ofiar nie zostały oficjalnie potwierdzone przez służby, ale NBC Los Angeles przekazało, że to Zampella był kierowcą auta - konkretnie Ferrari 296 GTS z rocznika 2026. Został uwięziony w środku, natomiast pasażera wyrzuciło z samochodu. 

Vince Zampella był jednym z najbardziej wpływowych ludzi w historii branży gier. Stał na czele Respawn Entertainment, a wcześniej Infinity Ward - to właśnie to studio było odpowiedzialne za powstanie "Call of Duty". Seria sprzedała się w liczbie ponad 500 milionów egzemplarzy, a dane z października 2023 roku wskazują, że wciąż przyciąga około 100 milionów aktywnych graczy miesięcznie na wszystkich platformach. 

Zampella współtworzył także takie gry, jak "Titanfall", "Apex Legends" czy seria "Star Wars Jedi". Studio Respawn Entertainment upamiętniło go postem w serwisie X, określając go tytanem i legendą branży, który chciał jak najlepiej dla ludzi tworzących gry oraz samych graczy. 

