Newsy Filmy Nie żyje Patrick Muldoon. Znacie go z "Żołnierzy kosmosu" i "Melrose Place"
Deadline
https://www.filmweb.pl/news/W+wieku+57+lat+zmar%C5%82+aktor+Patrick+Muldoon%2C+znany+z+produkcji+%22Melrose+Place%22%2C+%22Dni+naszego+%C5%BCycia%22%2C+%22%C5%BBo%C5%82nierze+kosmosu%22-166192
Do sieci trafiła przykra informacja - w wieku 57 lat zmarł Patrick Muldoon, aktor i producent znany m.in. z seriali "Dni naszego życia" i "Melrose Place" oraz filmu "Żołnierze kosmosu". Przyczyną śmierci był zawał serca.

Muldoon swoją przygodę z aktorstwem rozpoczął jeszcze podczas studiów - pojawił się epizodycznie w sitcomie "Who’s the Boss?", a niedługo po uzyskaniu dyplomu w 1991 roku zagrał także w popularnym "Byle do dzwonka".

Rozpoznawalność przyniosła mu rola Austina Reeda w "Dniach naszego życia", w którą wcielał się w latach 1992–1995 oraz ponownie w 2011–2012. W "Melrose Place" wystąpił jako czarny charakter Richard Hart, pojawiając się w sezonach 3–5. W kolejnych latach często występował również w filmach telewizyjnych.

Na dużym ekranie wcielił się w Zandera Barcalowa we wspomnianych "Żołnierzach kosmosu" w reżyserii Paula Verhoevena. Jego ostatni film - kryminalny thriller "Dirty Hands" - ma trafić do kin jeszcze w tym roku. Muldoon działał także jako producent wykonawczy. Współtworzył takie tytuły jak "Plemiona Palos Verdes", "Arkansas", "Detektyw Marlowe" (gdzie także wystąpił), czy "Riff Raff. Zabójcza rodzina". Ostatnio pracował przy produkcji "Kockroach", w której pojawią się m.in. Chris Hemsworth, Taron Egerton i Zazie Beetz.

Poza aktorstwem jego pasją była muzyka - śpiewał i grał na gitarze jako lider zespołu The Sleeping Masses. 

