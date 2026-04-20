Nie żyje Patrick Muldoon. Znacie go z "Żołnierzy kosmosu" i "Melrose Place"

Do sieci trafiła przykra informacja - w wieku 57 lat zmarł Patrick Muldoon, aktor i producent znany m.in. z seriali "Dni naszego życia" i "Melrose Place" oraz filmu "Żołnierze kosmosu". Przyczyną śmierci był zawał serca.
Kariera Patricka Muldoona
Muldoon swoją przygodę z aktorstwem rozpoczął jeszcze podczas studiów - pojawił się epizodycznie w sitcomie "Who’s the Boss?
", a niedługo po uzyskaniu dyplomu w 1991 roku zagrał także w popularnym "Byle do dzwonka
".
Rozpoznawalność przyniosła mu rola Austina Reeda w "Dniach naszego życia
", w którą wcielał się w latach 1992–1995 oraz ponownie w 2011–2012. W "Melrose Place
" wystąpił jako czarny charakter Richard Hart, pojawiając się w sezonach 3–5. W kolejnych latach często występował również w filmach telewizyjnych.
Na dużym ekranie wcielił się w Zandera Barcalowa we wspomnianych "Żołnierzach kosmosu
" w reżyserii Paula Verhoevena
. Jego ostatni film - kryminalny thriller "Dirty Hands
" - ma trafić do kin jeszcze w tym roku. Muldoon
działał także jako producent wykonawczy. Współtworzył takie tytuły jak "Plemiona Palos Verdes
", "Arkansas
", "Detektyw Marlowe
" (gdzie także wystąpił), czy "Riff Raff. Zabójcza rodzina
". Ostatnio pracował przy produkcji "Kockroach
", w której pojawią się m.in. Chris Hemsworth
, Taron Egerton
i Zazie Beetz
.
Poza aktorstwem jego pasją była muzyka - śpiewał i grał na gitarze jako lider zespołu The Sleeping Masses.
"Żołnierze kosmosu" - zwiastun