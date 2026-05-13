Nie żyje Donald Gibb. Grał m.in. w "Zemście frajerów" i "Krwawym sporcie"

Nie żyje Donald Gibb, charakterystyczny aktor znany m.in. z "Zemsty frajerów". Miał 71 lat. Informację o śmierci potwierdził serwisowi TMZ syn aktora, Travis Gibb. Jak przekazał, aktor zmarł w swoim domu w Teksasie w otoczeniu rodziny po problemach zdrowotnych.
Role Donalda Gibba
Największą popularność przyniosła mu rola Fredericka "Ogre’a" Palowaskiego w serii "Zemsta frajerów
". Gibb
wcielał się w potężnie zbudowanego sportowca, który regularnie terroryzował członków studenckiego bractwa (wykrzykując słynne "Nerds!"). Postać stała się elementem popkultury i doczekała się nawet nawiązania w serialu "Simpsonowie
".
Aktor urodził się w Nowym Jorku, ale wychowywał się w Kalifornii. Studiował na University of New Mexico dzięki stypendium koszykarskiemu, a później przeniósł się na University of San Diego, gdzie grał w futbol amerykański. Przez krótki czas był nawet zawodnikiem San Diego Chargers, zanim wypadek samochodowy skierował go na aktorską ścieżkę kariery.
Ze względu na imponującą posturę początkowo obsadzano go głównie jako osiłków, ochroniarzy i zbirów. Wystąpił między innymi w filmach "Conan Barbarzyńca
", "Szarże
" czy "Jak tylko potrafisz
".
Drugą najbardziej pamiętną rolą w jego karierze był Ray "Tiny" Jackson z filmu "Krwawy sport
". Produkcja z udziałem Jean-Claude'a Van Damme'a
stała się klasykiem kina kopanego, a Gibb
powrócił do swojej postaci również w sequelu "Krwawy sport II
". W późniejszych latach aktor pojawił się także w filmach "Wydział pościgowy
" i "Hancock
". Gibb
regularnie występował również w telewizji. Można było oglądać go między innymi w serialach "MacGyver
", "Nieustraszony
", "Zagubiony w czasie
", "Kroniki Seinfelda
", "Zdrówko
" czy "Z Archiwum X
".
