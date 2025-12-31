Newsy Filmy Inne Zmarł Isiah Whitlock Jr. Aktor z "Prawa ulicy" i filmów Spike'a Lee miał 71 lat
Deadline
https://www.filmweb.pl/news/W+wieku+71+lat+zmar%C5%82+Isiah+Whitlock+Jr.+Gra%C5%82+m.in.+w+serialu+%22Prawo+ulicy%22-164545
źródło: Getty Images
autor: Santiago Felipe
Do sieci trafiła informacja, że zmarł Isiah Whitlock Jr., ceniony aktor charakterystyczny, znany m.in. z ról w serialach "Prawo ulicy", "Wysoki sądzie", "Figurantka" oraz "Rezydencja". Miał 71 lat. Informację potwierdził jego menedżer Brian Liebman, który przekazał, że Whitlock Jr. odszedł spokojnie po krótkiej chorobie. Nazwał go też wybitnym aktorem i człowiekiem.

Kariera Isiaha Whitlocka Jr.



clay.jpg


Whitlock Jr. karierę aktorską rozpoczął po studiach, gdy dołączył do American Conservatory Theater w San Francisco. Na ekranie zadebiutował w 1987 roku gościnną rolą w "Cagney i Lacey". Rozpoczęło to jego trwającą ponad 30 lat karierę telewizyjną, w czasie której pojawił się gościnnie w wielu serialach, m.in. w różnych odsłonach "Prawa i porządku". Największą popularność w telewizji przyniosła mu rola w "Prawie ulicy", gdzie zagrał Claya Davisa. 

Aktor regularnie pojawiał się też w filmach, kilkakrotnie współpracując np. ze Spikiem Lee. Zagrał w sześciu filmach reżysera, w tym w "Czarnym bractwie. BlacKkKlansman", "Pięciu bratach" i "25. godzinie", gdzie po raz pierwszy wypowiedział słowo "shit" charakterystycznym dla siebie, przeciągłym sposobem. Wykorzystał to później np. w "Prawie ulicy" (scenarzyści celowo wpisywali to słowo w dialogi), a fragmenty te cieszyły się popularnością w sieci.

W ostatnich latach Whitlock Jr. użyczył głosu w animacji "Buzz Astral" i zagrał w "Kokainowym misiu", a już po jego śmierci usłyszymy go w animacji "Hopnięci" i zobaczymy w filmie "The Body is Water". 

Serial Killers: "Prawo ulicy"





