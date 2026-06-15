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Nie żyje Anne Schedeen. Aktorka znana z serialu "ALF" miała 77 lat

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/W+wieku+77+lat+zmar%C5%82a+Anne+Schedeen.+Gra%C5%82a+Kate+Tanner+w+serialu+%22ALF-167095
Nie żyje Anne Schedeen. Aktorka znana z serialu &quot;ALF&quot; miała 77 lat
Nie żyje Anne Schedeen, aktorka znana przede wszystkim z roli Kate Tanner w kultowym serialu "ALF". Miała 77 lat. Informację o jej śmierci przekazano za pośrednictwem oficjalnego profilu aktorki w mediach społecznościowych.

Gdzie grała Anne Shedeen?




W oświadczeniu przekazano, że aktorka odeszła spokojnie. Bliscy wspominają ją jako osobę pełną energii, poczucia humoru i pasji, podkreślając, że pozostawiła po sobie wyjątkowe wspomnienia i że była powszechnie uwielbiana. Śmierć aktorki potwierdził również jej agent Tom Markley. Nie ujawniono przyczyny zgonu.

Schedeen urodziła się jako Luanne Ruth Schedeen 8 stycznia 1949 roku. Karierę telewizyjną rozwijała od lat 70., występując m.in. w serialach "Emergency!", "Simon & Simon" i "Paper Dolls". Pojawiała się też w filmach telewizyjnych, m.in. w "Exo-Manie". 

Największą popularność przyniosła jej jednak wspomniana powyżej rola Kate Tanner, matki rodziny, która przygarnia kosmitę Alfa po jego awaryjnym lądowaniu. Kultowy dziś serial był emitowany w latach 1986-1990. Po roli Kate rzadziej pojawiała się już na ekranie, choć w 2001 roku wystąpiła w kilku odcinkach "Potyczek Amy".

Po latach aktorka wspominała, że choć praca przy "ALFIE" była wymagająca technicznie i często bardzo czasochłonna (szczególnie podczas realizacji scen z tytułowym bohaterem), sam pomysł serialu od początku ją zachwycił. Przyznała, że podczas castingów wyróżniał się na tle innych projektów humorem, który od razu ją przekonał. 


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