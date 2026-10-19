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W wieku 78 lat zmarł Richard Riehle. Charakterystyczny aktor miał na koncie ponad 400 ról

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/W+wieku+78+lat+zmar%C5%82+Richard+Riehle.+Mia%C5%82+na+koncie+ponad+400+r%C3%B3l%2C+w+tym+w+%22%C5%9Aciganym%22+i+%22%C5%BByciu+biurowym%22-169192
W wieku 78 lat zmarł Richard Riehle. Charakterystyczny aktor miał na koncie ponad 400 ról
źródło: Getty Images
autor: Greg Doherty
Do sieci trafiły wieści, że w wieku 78 lat zmarł Richard Riehle, charakterystyczny aktor znany m.in. z filmów "Życie biurowe" "Ścigany" i "Kasyno". Informację o jego śmierci podał serwis TMZ. Artysta odszedł w czwartek 15 października w Los Angeles z przyczyn naturalnych.

Gdzie wystąpił Richard Riehle?



riehle-2.jpg Getty Images © Jason Merritt


Aktor urodził się 12 maja 1948 roku w Menomonee Falls w stanie Wisconsin. Karierę filmową rozpoczął w 1975 roku, występując w westernie "Rooster Cogburn" z Johnem Wayne’em i Katharine Hepburn.

W kolejnych dekadach regularnie pojawiał się na dużym ekranie. W jego filmografii znalazły się między innymi "Czarny deszcz" Ridleya Scotta, "Myszy i ludzie", "Las Vegas Parano", "Zabójcza broń 4", "Joe Dirt", oraz "Druhny". Wystąpił także w komedii "Boski żigolo", widowisku "Transformers: Wiek zagłady" i horrorze "Halloween II".

Riehle był również bardzo aktywny w telewizji. Pojawiał się w wielu popularnych serialach, w tym "Star Trek: Następne pokolenie", "Buffy: Postrach wampirów", "Ally McBeal", "Prezydencki poker", "Ostry dyżur", "Dwóch i pół". Występował zarówno w rolach epizodycznych, jak i w bardziej rozbudowanych wątkach.

Jedną z jego ostatnich ról była postać Reynoldsa w serialu HBO "Barry", w którym pojawił się w 2023 roku. Do jego późniejszych występów telewizyjnych należały również role w "Kumpelkach z Surfside" i "Pełniejszej chacie". Ostatnim filmem w jego dorobku był "The Cowboy Killer" z 2026 roku.

Richard Riehle przez ponad pięć dekad kariery zgromadził imponującą liczbę ról filmowych i telewizyjnych - łącznie zaliczył ponad 400 występów.  

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