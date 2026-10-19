W wieku 78 lat zmarł Richard Riehle. Charakterystyczny aktor miał na koncie ponad 400 ról

Do sieci trafiły wieści, że w wieku 78 lat zmarł Richard Riehle, charakterystyczny aktor znany m.in. z filmów "Życie biurowe" "Ścigany" i "Kasyno". Informację o jego śmierci podał serwis TMZ. Artysta odszedł w czwartek 15 października w Los Angeles z przyczyn naturalnych.
Gdzie wystąpił Richard Riehle?
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Aktor urodził się 12 maja 1948 roku w Menomonee Falls w stanie Wisconsin. Karierę filmową rozpoczął w 1975 roku, występując w westernie "Rooster Cogburn
" z Johnem Wayne’em
i Katharine Hepburn
.
W kolejnych dekadach regularnie pojawiał się na dużym ekranie. W jego filmografii znalazły się między innymi "Czarny deszcz
" Ridleya Scotta
, "Myszy i ludzie
", "Las Vegas Parano
", "Zabójcza broń 4
", "Joe Dirt
", oraz "Druhny
". Wystąpił także w komedii "Boski żigolo
", widowisku "Transformers: Wiek zagłady
" i horrorze "Halloween II
".
Riehle był również bardzo aktywny w telewizji. Pojawiał się w wielu popularnych serialach, w tym "Star Trek: Następne pokolenie
", "Buffy: Postrach wampirów
", "Ally McBeal
", "Prezydencki poker
", "Ostry dyżur
", "Dwóch i pół
". Występował zarówno w rolach epizodycznych, jak i w bardziej rozbudowanych wątkach.
Jedną z jego ostatnich ról była postać Reynoldsa w serialu HBO "Barry
", w którym pojawił się w 2023 roku. Do jego późniejszych występów telewizyjnych należały również role w "Kumpelkach z Surfside
" i "Pełniejszej chacie
". Ostatnim filmem w jego dorobku był "The Cowboy Killer" z 2026 roku. Richard Riehle
przez ponad pięć dekad kariery zgromadził imponującą liczbę ról filmowych i telewizyjnych - łącznie zaliczył ponad 400 występów.