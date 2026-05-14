Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Był współautorem scenariuszy do filmów Kieślowskiego

Nie żyje Krzysztof Piesiewicz - wybitny polski scenarzysta, prawnik i były senator, wieloletni współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego. Informację o jego śmierci przekazała w mediach społecznościowych marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Miał 80 lat.
Dokonania Krzysztofa Piesiewicz
Krzysztof Piesiewicz
urodził się 25 października 1945 roku. W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1973 roku prowadzi praktyką adwokacką. W stanie wojennym występował jako obrońca w licznych procesach politycznych. Był współautorem scenariuszy do najważniejszych filmów Kieślowskiego
. Wśród nich m.in. "Bez końca
", "Dekalog
", "Podwójne życie Weroniki
" oraz trylogia "Trzy kolory
". Za scenariusz filmu "Trzy kolory: Czerwony
" otrzymał nominację do Oscara
.
Jego twórczość była wielokrotnie doceniana na najważniejszych festiwalach filmowych świata - między innymi w Cannes
, Wenecji, Berlinie. W 1989 roku został laureatem Europejskiej Nagrody Filmowej Felix. Piesiewicz
działał również w polityce. W latach 1991-1993 oraz 1997-2011 zasiadał w Senacie.
W ostatnich miesiącach był także związany z filmem "Historie równoległe
" w reżyserii Asghara Farhadiego
, którego producentami byli m.in. on sam oraz Maciej Musiał
. Produkcja nawiązuje do "Dekalogu
" Kieślowskiego
i zadebiutuje na festiwalu w Cannes
.
"Historie równoległe" - zwiastun