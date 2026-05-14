Newsy Filmy Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Był współautorem scenariuszy do filmów Kieślowskiego
Filmy

Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Był współautorem scenariuszy do filmów Kieślowskiego

Onet.pl / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/W+wieku+80+lat+zmar%C5%82+scenarzysta+Krzysztof+Piesiewicz%2C+wsp%C3%B3%C5%82pracownik+Krzysztofa+Kie%C5%9Blowskiego-166601
Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Był współautorem scenariuszy do filmów Kieślowskiego
źródło: Getty Images
autor: VCG
Nie żyje Krzysztof Piesiewicz - wybitny polski scenarzysta, prawnik i były senator, wieloletni współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego. Informację o jego śmierci przekazała w mediach społecznościowych marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Miał 80 lat.

Dokonania Krzysztofa Piesiewicz



GettyImages-540810070.jpg Getty Images © VCG


W wiadomości czytamy: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, senator, prawnik i twórca filmowy współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina.

Krzysztof Piesiewicz urodził się 25 października 1945 roku. W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1973 roku prowadzi praktyką adwokacką. W stanie wojennym występował jako obrońca w licznych procesach politycznych. Był współautorem scenariuszy do najważniejszych filmów Kieślowskiego. Wśród nich m.in. "Bez końca", "Dekalog", "Podwójne życie Weroniki" oraz trylogia "Trzy kolory". Za scenariusz filmu "Trzy kolory: Czerwony" otrzymał nominację do Oscara.

Jego twórczość była wielokrotnie doceniana na najważniejszych festiwalach filmowych świata - między innymi w Cannes, Wenecji, Berlinie. W 1989 roku został laureatem Europejskiej Nagrody Filmowej Felix. Piesiewicz działał również w polityce. W latach 1991-1993 oraz 1997-2011 zasiadał w Senacie.

W ostatnich miesiącach był także związany z filmem "Historie równoległe" w reżyserii Asghara Farhadiego, którego producentami byli m.in. on sam oraz Maciej Musiał. Produkcja nawiązuje do "Dekalogu" Kieślowskiego i zadebiutuje na festiwalu w Cannes

"Historie równoległe" - zwiastun



Powiązane artykuły Krzysztof Piesiewicz

Najnowsze Newsy

Will Smith będzie agentem FBI w thrillerze akcji

Filmy

CANNES 2026: Teenage Sex i transmisje z japońskiej prowincji

Filmy

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma całkiem nowy plakat

1 komentarz
Filmy

Matt Reeves ujawnia oczywiste tajemnice "Batmana 2"

3 komentarze
VOD Inne Filmy

Netflix z reklamami trafi do Polski

19 komentarzy
Filmy Multimedia

TYLKO U NAS: Teaser filmu "Nasza rewolucja" z Jakubikiem i Popławską

7 komentarzy
Filmy

MDAG 2026: "Jak zrobić film o betonie" i "Kłopotliwy niedźwiedź". Mamy recenzje

1 komentarz