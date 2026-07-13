Nie żyje Wai Ching Ho. Aktorka znana z roli Madame Gao w serialach Marvela miała 83 lata

Nie żyje Wai Ching Ho, aktorka znana widzom między innymi z roli Madame Gao w serialach Marvela. Miała 83 lata.
Bliscy żegnają aktorkę
Wieści o jej śmierci przekazała rodzina w oświadczeniu opublikowanym przez "The Hollywood Reporter". Bliscy aktorki napisali: Nasza rodzina jest ogromnie wdzięczna za niezwykły wyraz miłości i wsparcia oraz za wszystkie piękne wiadomości i wspomnienia dotyczące naszej ukochanej Wai. Świadomość, jak wiele znaczyła dla tylu osób, jest dla nas pocieszeniem w tym trudnym czasie.
Według informacji od "Variety" Ho
zmarła na skutek udaru mózgu.
Urodzona w Hongkongu Ho
rozpoczęła ekranową karierę w 1983 roku od występu w serialu "Tylko jedno życie
", jednak największą rozpoznawalność przyniosła jej dużo późniejsza rola tajemniczej przestępczyni Madame Gao w "Daredevilu
" z 2015 roku. Później powróciła do tej postaci również w serialach "Iron Fist
" i "The Defenders
".
W trakcie swojej kariery pojawiła się także w wielu innych produkcjach, m.in. "Orange Is the New Black
", "Zbrodnie po sąsiedzku
", "Prawo i porządek: Sekcja specjalna
", "Awkwafina Is Nora from Queens
" czy "Ślicznotki
". Użyczyła również głosu Babci Wu w animacji Pixara "To nie wypanda
". Ho
pozostawała aktywna także na scenie teatralnej. W ostatnich latach występowała m.in. w off-broadwayowskim spektaklu "Laowang: A Chinatown King Lear", a wcześniej w przedstawieniach "Snow in Midsummer" oraz "Endlings" autorstwa Celine Song
.
Po informacji o śmierci aktorki w sieci pojawiły się wspomnienia jej dawnych współpracowników, którzy wspominają jej życzliwość, cierpliwość i wsparcie.
"Daredevil" - zwiastun