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Nie żyje Wai Ching Ho. Aktorka znana z roli Madame Gao w serialach Marvela miała 83 lata

The Hollywood Reporter / autor: /
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Nie żyje Wai Ching Ho. Aktorka znana z roli Madame Gao w serialach Marvela miała 83 lata
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Carrasquillo
Nie żyje Wai Ching Ho, aktorka znana widzom między innymi z roli Madame Gao w serialach Marvela. Miała 83 lata.

Bliscy żegnają aktorkę




Wieści o jej śmierci przekazała rodzina w oświadczeniu opublikowanym przez "The Hollywood Reporter". Bliscy aktorki napisali:

Nasza rodzina jest ogromnie wdzięczna za niezwykły wyraz miłości i wsparcia oraz za wszystkie piękne wiadomości i wspomnienia dotyczące naszej ukochanej Wai. Świadomość, jak wiele znaczyła dla tylu osób, jest dla nas pocieszeniem w tym trudnym czasie.

Według informacji od "Variety" Ho zmarła na skutek udaru mózgu.

Urodzona w Hongkongu Ho rozpoczęła ekranową karierę w 1983 roku od występu w serialu "Tylko jedno życie", jednak największą rozpoznawalność przyniosła jej dużo późniejsza rola tajemniczej przestępczyni Madame Gao w "Daredevilu" z 2015 roku. Później powróciła do tej postaci również w serialach "Iron Fist" i "The Defenders".

W trakcie swojej kariery pojawiła się także w wielu innych produkcjach, m.in. "Orange Is the New Black", "Zbrodnie po sąsiedzku", "Prawo i porządek: Sekcja specjalna", "Awkwafina Is Nora from Queens" czy "Ślicznotki". Użyczyła również głosu Babci Wu w animacji Pixara "To nie wypanda".

Ho pozostawała aktywna także na scenie teatralnej. W ostatnich latach występowała m.in. w off-broadwayowskim spektaklu "Laowang: A Chinatown King Lear", a wcześniej w przedstawieniach "Snow in Midsummer" oraz "Endlings" autorstwa Celine Song.

Po informacji o śmierci aktorki w sieci pojawiły się wspomnienia jej dawnych współpracowników, którzy wspominają jej życzliwość, cierpliwość i wsparcie. 

"Daredevil" - zwiastun



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