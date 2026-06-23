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Świat muzyki w żałobie. Zmarł legendarny producent Clive Davis

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/W+wieku+94+lat+zmar%C5%82+producent+muzyczny+Clive+Davis.+To+z+nim+kontrakty+podpisywali+m.in.+Bruce+Springsteen+i+Janis+Joplin-167216
Świat muzyki w żałobie. Zmarł legendarny producent Clive Davis
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
W poniedziałek w swoim domu na Manhattanie zmarł Clive Davis, uznany producent muzyczny, który przez ponad pół wieku kształtował brzmienie muzyki pop, rock i R&B. Miał 94 lata, a ostatnio był hospitalizowany z powodu problemów z układem oddechowym. Jego śmierć wywołała reakcje przedstawicieli środowiska muzycznego. 

Jakich artystów odkrył Davis?



GettyImages-1329759166.jpg Getty Images © Lester Cohen


Davis wszedł do branży muzycznej jako młody prawnik, jednak szybko udowodnił, że ma ucho do hitów. Pod koniec lat 60. stanął na czele Columbia Records, gdzie dostrzegł potencjał w rodzącym się ruchu rockowym i podpisał kontrakty z takimi ikonami jak Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel czy Pink Floyd. Gdy w 1973 roku został zwolniony w atmosferze skandalu finansowego, stworzył od zera wytwórnię Arista Records, pod której szyldem odkrył i ukształtował 19-letnią wówczas Whitney Houston. Po latach założył J Records i wprowadził na szczyt inną wielką gwiazdę - Alicię Keys. Do końca swoich dni pozostał aktywny jako dyrektor kreatywny Sony Music.

Śmierć Davisa poruszyła gwiazdy muzyki, którzy z rozrzewnieniem wspominają producenta w mediach społecznościowych - przykładowo Springsteen napisał, że Davis zmienił jego życie, podpisując z nim kontrakt, a Carlos Santana stwierdził, że producent szybciej niż inni potrafił dostrzec potencjał. Barry Manilow dodał, że Davis traktował muzyków jak rodzinę. Alicia Keys nazwała go wizjonerem, który przekształcał marzenia w rzeczywistość. Diane Warren dodała, że czuje się, jakby straciła ojca i że dla Davisa ważna była muzyka, a nie tylko liczby. 

Piosenkarka Patti Smith oraz producenci Kenny Gamble i Leon Huff zgodnie podkreślali, że Davis kochał i rozumiał muzykę ponad podziałami gatunkowymi, dając szansę zarówno punk-rockowi, jak i czarnej muzyce soul.

Davis w swojej karierze zdobył 4 nagrody Grammy, w 2000 roku został uhonorowany w Rock and Roll Hall of Fame. W filmie "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" zagrał go Stanley Tucci

"Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" - zwiastun



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