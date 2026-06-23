Świat muzyki w żałobie. Zmarł legendarny producent Clive Davis

W poniedziałek w swoim domu na Manhattanie zmarł Clive Davis, uznany producent muzyczny, który przez ponad pół wieku kształtował brzmienie muzyki pop, rock i R&B. Miał 94 lata, a ostatnio był hospitalizowany z powodu problemów z układem oddechowym. Jego śmierć wywołała reakcje przedstawicieli środowiska muzycznego.
Jakich artystów odkrył Davis?
Davis Getty Images © Lester Cohen
wszedł do branży muzycznej jako młody prawnik, jednak szybko udowodnił, że ma ucho do hitów. Pod koniec lat 60. stanął na czele Columbia Records, gdzie dostrzegł potencjał w rodzącym się ruchu rockowym i podpisał kontrakty z takimi ikonami jak Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel czy Pink Floyd.
Gdy w 1973 roku został zwolniony w atmosferze skandalu finansowego, stworzył od zera wytwórnię Arista Records, pod której szyldem odkrył i ukształtował 19-letnią wówczas Whitney Houston
. Po latach założył J Records i wprowadził na szczyt inną wielką gwiazdę - Alicię Keys
. Do końca swoich dni pozostał aktywny jako dyrektor kreatywny Sony Music.
Śmierć Davisa
poruszyła gwiazdy muzyki, którzy z rozrzewnieniem wspominają producenta w mediach społecznościowych - przykładowo Springsteen
napisał, że Davis
zmienił jego życie, podpisując z nim kontrakt, a Carlos Santana
stwierdził, że producent szybciej niż inni potrafił dostrzec potencjał. Barry Manilow
dodał, że Davis
traktował muzyków jak rodzinę. Alicia Keys
nazwała go wizjonerem, który przekształcał marzenia w rzeczywistość. Diane Warren
dodała, że czuje się, jakby straciła ojca i że dla Davisa
ważna była muzyka, a nie tylko liczby.
Piosenkarka Patti Smith oraz producenci Kenny Gamble
i Leon Huff
zgodnie podkreślali, że Davis
kochał i rozumiał muzykę ponad podziałami gatunkowymi, dając szansę zarówno punk-rockowi, jak i czarnej muzyce soul. Davis
w swojej karierze zdobył 4 nagrody Grammy, w 2000 roku został uhonorowany w Rock and Roll Hall of Fame. W filmie "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody
" zagrał go Stanley Tucci
.
"Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" - zwiastun