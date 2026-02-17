Nie żyje Frederick Wiseman. Ceniony reżyser dokumentów miał 96 lat

Zmarł Frederick Wiseman, ceniony twórca filmów dokumentalnych. Reżyser miał 96 lat. Informację o jego śmierci przekazała rodzina za pośrednictwem firmy produkcyjnej Zipporah Films, która od 1971 roku dystrybuowała jego filmy. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Frederick Wiseman i jego dokonania
Wiseman Getty Images © Dia Dipasupil
przez niemal 60 lat przyglądał się amerykańskiemu społeczeństwu i jego instytucjom, od szpitali i szkół po sądy, biblioteki i instytucje kultury. W 2016 roku został uhonorowany honorowym Oscarem
za całokształt twórczości.
Karierę filmową rozpoczął w 1967 roku dokumentem "Titicut Follies
", poświęconym warunkom panującym w stanowym szpitalu psychiatrycznym w Massachusetts dla przestępców uznanych za niepoczytalnych. Film po premierze na festiwalu w Nowym Jorku został zakazany na 24 lata z powodu naruszenia prywatności pacjentów.
Ostatecznie trafił na antenę PBS, która przez lata była głównym nadawcą jego produkcji.
Wśród najbardziej znanych filmów Wisemana
znajdują się m.in. "Hospital
", "Law and Order
" oraz "High School
". W ciągu trzech dekad zrealizował około 30 filmów, tworząc (jak określała to jego wytwórnia) swoisty zapis funkcjonowania zachodniego świata. Nazwa Zipporah Films pochodziła od imienia jego żony, cenionej prawniczki.
W późniejszych latach Wiseman realizował filmy m.in. o Nowym Jorku ("In Jackson Heights
" oraz "Ex Libris: New York Public Library
"), a także o Francji, jak "La danse. Balet Opery Paryskiej
" czy jego ostatnie dzieło "Menu przyjemności
", poświęcone restauracji z trzema gwiazdkami Michelin w regionie Loary. "Titicut Follies","Hospital", "High School" oraz wyprodukowany przez Wisemana film "The Cool World" zostały wpisane do Narodowego Rejestru Filmowego Biblioteki Kongresu USA.
Oprócz honorowego Oscara Wiseman
otrzymał m.in. nagrodę za całokształt twórczości od International Documentary Association (1990) oraz Złotego Lwa za całokształt twórczości na festiwalu w Wenecji (2014).
TOP: Inspirujące dokumenty o przekraczaniu ludzkich granic