Czwartkowy program Festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon w warszawskiej Kinotece zapowiada się niezwykle bogato - dzień rozpoczną poranne seanse animacji dla najmłodszych („Kicia Kocia”, „Kajko i Kokosz”), po których sale kinowe wypełnią zarówno wyczekiwane polskie nowości, jak 2. sezon „Matek Pingwinów” czy 6. sezon „The Office PL”, jak i serialowa klasyka („Czterdziestolatek”, „Dekalog”).
Równolegle w ramach sekcji „ProIndustry” odbędą się branżowe pitchingi PitchCon oraz panele poświęcone postprodukcji i wirtualnej produkcji, natomiast publiczność spotka się z twórcami internetowymi w cyklu „Po drugiej stronie rolki” (Maria Sioła, Irena Mąsior), weźmie udział w dyskusji „Style on Screen” oraz posłucha rozmów z Anną Muchą
, Iloną Łepkowską
i Piotrem Polakiem
podczas Stars on Stage by BNP Paribas.
"Resort"
Wieczorem zaś odbędzie pokaz prasowy serialu „Resort
” (TVP VOD) w reżyserii Kingi Dębskiej
, połączony ze spotkaniem Q&A z twórcami.
12:00 Stars on Stage by BNP Paribas: Anna Mucha
15:00 Style on Screen
16:00 Stars on Stage by BNP Paribas: Ilona Łepkowska
16:00 Po drugiej stronie rolki - Maria Sioła (Tamcala)
17:00 Stars on Stage by BNP Paribas: Piotr Polak
17:0 Po drugiej stronie rolki – Irena Mąsior (Mili0nerka)
20:00 Pokaz prasowy: "Resort
", reż. Kinga Dębska
TVP VOD SPRAWDZAM CAŁY HARMONOGRAM
ODBIERZCIE WEJŚCIÓWKI, ZANIM SIĘ ROZEJDĄ!
Wielki ekran i najlepsze serialowe historie - otwieramy festiwalowe sale dla wszystkich widzów. W programie 3. BNP Paribas Warsaw SerialCon znalazły się pokazy otwarte, w których przedpremierowe nowości mieszają się z kultową klasyką i kinem familijnym. Lepiej nie zwlekać, więc odbierzcie wejściówki, zanim się rozejdą! ODBIERAM!
„RESORT” – NOWY, MOCNY THRILLER POLITYCZNY TVP Z GWIAZDORSKĄ OBSADĄ NA 3. BNP PARIBAS WARSAW SERIALCON!
Zakulisowe układy, niebezpieczne ambicje i bezwzględna walka o wpływy. „Resort
” to pięcioodcinkowa, dynamiczna opowieść political fiction, która zabiera widzów za kulisy świata, gdzie władza i prywatne interesy tworzą niebezpieczną mieszankę. Pierwsze dwa odcinki serialu będzie można zobaczyć w czwartek podczas 3. BNP Paribas Warsaw SerialCon. SPRAWDZAM!
Informacja sponsorowana