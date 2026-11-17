"Dom ojca" ("Father’s House") – wstrząsający obraz w nowatorski sposób łączący fabułę z dokumentem, w którym główną rolę zagrała Trine Dyrholm, znana z filmu "Dziewczyna z igłą" – otworzy 26. MFF WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie.
Obok filmu otwarcia do Konkursu Głównego zakwalifikowało się dziesięć niezwykłych tytułów – wyznaczających nowe kierunki rozwoju kina non-fiction i pokazujących świat z perspektywy człowieka. Jest wśród nich zwycięski dokument Cannes "Przygotowania do rewolucji"
("Rehearsals for a Revolution"), najlepszy dokument tegorocznego Berlinale "Gdyby gołębie zamieniły się w złoto"
i nowy film Rithy'ego Panha "Jesteśmy owocami lasu"
("We Are the Fruits of the Forest").
W Zielonym Konkursie oprócz filmu, który otwierał tegoroczny festiwal w Sheffield, "Sami przeciwko wszystkim"
("We the Hated"), opowieści o aktywistach, których działania wzbudzają skrajne emocje, zajrzymy w przyszłość za sprawą piekącego "Żaru"
("Heat") – i dowiemy się, co kryje się na dnie naszego morza ("Bałtyk UXO"
).
Niespodzianek nie zabraknie też w konkursie Nowe Filmy Polskie – jedną z nich z pewnością będzie premiera dokumentu poświęconego Jackowi Kuroniowi – ikonie walki z systemem i człowiekowi, którego od lat bardzo w polskiej polityce brakuje ("Nie palcie komitetów"
, reż. Jacek Petrycki
, Maria Zmarz-Koczanowicz
).
Na osobną wzmiankę zasługuje retrospektywa tegorocznej laureatki festiwalowej Nagrody im. Marka Nowickiego: gruzińskiej reżyserki i artystki wizualnej Salomé Jashi
, której masterclass będzie jednym z najważniejszych festiwalowych wydarzeń. W programie m.in. jej najnowszy film "Niepełny dzień z historii Gruzji 10.06.93 r."
, który trafi do nas tuż po światowej premierze w Konkursie Międzynarodowym festiwalu IDFA w Amsterdamie.
Oprócz Jashi
festiwal odwiedzi w tym roku ponad 20 gości i gościń, którzy spotkają się z publicznością po seansach i wezmą udział w wydarzeniach branżowych.
Poza konkursem zobaczymy m.in. rewelacyjnego "Bałkańskiego kowboja"
("The Balkan Cowboy"), który łączy pastiszową, westernową formę z poważnym śledztwem ujawniającym mroczne tajemnice z przeszłości, "Wirtualne dziewczyny"
("Virtual Girlfriends") Barbory Chalupovej
, zrywające zasłonę milczenia wokół pracy seksualnej online i "Kambodżańskie sny o piwie"
("Cambodian Beer Dreams") demaskujące marketingowe strategie alkoholowych koncernów.
Tegoroczna odsłona cyklu "Dokument wielkiego formatu" poświęcona jest postaciom niejednoznacznym – antybohaterkom i antybohaterom, oraz złożonym relacjom łączącym ich z twórcami filmów.
Obierając różne podejścia – od wieloletniej obserwacji, przez intymną spowiedź po konfrontację z mechanizmami władzy – swoich niejednoznacznych bohaterów portretują: Helena Třeštíkova
, Gianfranco Rosi
, Barbet Schroeder
, Lauren Greenfield
i Nick Broomfield
,
Na koniec film zamknięcia – czyli krótki dokumentalny thriller laureatki OSCARA Laury Poitras
i Rachel Lauren Mueller
: "Oni tu są"
("They're Here") ukazujący realia działania amerykańskich służb migracyjnych ICE.
Szczegółowy program festiwalu oraz harmonogram projekcji i wydarzeń towarzyszących już od dziś można znaleźć na stronie www.watchdocs.pl
.
Informacja sponsorowana