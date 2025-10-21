HBO Max drożeje. Na razie w Ameryce

Warner Bros. Discovery ma dziś złą wiadomość dla użytkowników platformy HBO Max w Stanach Zjednoczonych. Ceny wszystkich planów subskrypcyjnych idą w górę. To trzecia podwyżka od czasu uruchomienia platformy w 2020 roku.



W co gra WBD?



Podwyżka wchodzi w życie natychmiast (dla nowych użytkowników) lub od rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego). Za wersję z reklamami użytkownicy zapłacą o 1 dolara więcej miesięcznie, czyli 10,99. Cena subskrypcji standardowej wzrosła o 1,5 dolara do 18,49. Z kolei za opcję premium trzeba będzie zapłacić 22,99 dolarów, czyli o 2 dolary więcej miesięcznie.



Należy spodziewać się, że w najbliższym czasie podwyżki zostaną ogłoszone również w innych krajach, w których funkcjonuje platforma HBO Max.



Decyzja została ogłoszona tego samego dnia, w którym szefostwo Warner Bros. Discovery opublikowało oficjalny komunikat potwierdzający to, co wszyscy już doskonale wiedzą: pojawiły się oferty kupna całości lub części koncernu. W tym samym komunikacie zarząd WBD obiecuje, że wszystkie ich działania mają na celu zwiększenie wartości udziałów akcjonariusz.



Podwyżka cen subskrypcji to łatwy zabieg księgowy, wykazujący większe wpływy (a co za tym idzie i wartość) platformy HBO Max. A to może przełożyć się na wartość ewentualnego kontraktu sprzedaży/przejęcia/fuzji. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że w tym roku praktycznie wszystkie duże platformy streamingowe w Ameryce podniosły ceny subskrypcji.